Miranda Kerr quiere tener más niños

Aunque han pasado solo cinco meses desde que Miranda Kerr y su actual esposo, el empresario Evan Spiegel, dieran la bienvenida a su primer retoño juntos, el pequeño Hart, la estrella de las pasarelas ha dejado bien claro que ya está pensando en tener al menos otro retoño para adentrarse finalmente en el club de las familias numerosas, habida cuenta de que también es madre de Flynn (7) junto a su exmarido Orlando Bloom.

"Sí, me encanta ser madre", ha respondido de forma breve pero tajante a la pregunta que le han lanzado en el programa de la radio australiana 'The Kyle and Jackie O Show', al tiempo que esbozaba una tímida sonrisa.Tendría sentido que la modelo hubiera expresado un hipotético deseo de contar con una adorable niña en el futuro para reequilibrar un poco la balanza de sexos en su prole, pero lo cierto es que a Miranda le es indiferente si su futuro retoño es chico o chica y solo desea que, cuando llegue al mundo, lo haga con la misma salud de hierro que sus hermanos.

"La verdad es que me da igual, solo quiero que los bebés estén sanos. No me importaría tener una niña porque sería una experiencia nueva para mí, pero sería igualmente feliz si me llegara otro niño", ha aseverado la australiana de 35 años.