Miranda Lambert tiene un marido muy atractivo y quiere que todo el mundo lo sepa

Los fans de Miranda Lambert están de enhorabuena: tras tres años sin disfrutar de música inédita en solitario de su artista favorita, este jueves les ha sorprendido con el lanzamiento de dos sencillos titulados "It All Comes Out in the Wash" y "Locomotive".

Ahora que vuelve a ser una mujer casada, después de su boda secreta en febrero con un agente de policía llamado Brendan Mcloughlin, la cantante ha reclutado a su media naranja para que le ayude a promocionar la primera de sus dos canciones en las redes sociales a través de una publicación con la que ha cumplido dos objetivos a un mismo tiempo: dar visibilidad a sus canciones y, al mismo tiempo, presumir del atractivo de su marido.

En la grabación, Brendan aparece realizando la colada en un guiño al single, que hace referencia a lavar los trapos sucios sin camiseta y sin percatarse de que la intérprete country le está grabando.

Cuando por fin se da la vuelta y se da cuenta de que su famosa esposa le está enfocando con la cámara centrándose más en captar sus abdominales que su cara, todo sea dicho no puede evitar exclamar con resignación: "En serio, ¿de verdad?".

El consenso general entre sus seguidores después de ver el vídeo en cuestión es que, pese a que no es famoso ni forma parte del mundo del entretenimiento, Brendan no tiene nada que envidiar a muchos actores o estrellas de la música.