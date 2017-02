Mischa Barton agradece el apoyo de sus fans tras evaluación psiquiátrica

La actriz Mischa Barton, conocida por su participación en la popular serie juvenil 'O.C', ha recurrido a su perfil de Twitter para dar públicamente las gracias a todos aquellos que la han respaldado en la esfera virtual tras su ingreso hospitalario del pasado jueves, que la llevó a someterse a una evaluación psiquiátrica exhaustiva como consecuencia del errático comportamiento que exhibió horas antes en su domicilio de Los Ángeles.

"Muchas gracias por todo el amor que me estáis dando, chicos, que significa mucho para mí. Teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo en el mundo estos días, aprecio vuestro cariño más que nunca", escribió en su cuenta de la red social.

La artista de 31 años llamó la atención de sus vecinos e incluso llegó a ser grabada por un videoaficionado al empezar a gritar toda clase de improperios contra su madre Nuala, a la que siempre le ha unido una tensa y conflictiva relación, en el jardín interior de su propiedad, tras lo cual fue vista tratando de pasar sin éxito por encima de la valla que delimita la zona

. Horas después, ella misma llamó a la ambulancia para ser trasladada a un centro médico.Días más tarde, la propia Mischa emitía un comunicado para explicar los motivos de tan controvertido episodio, atribuyendo su llamativa conducta al consumo accidental de una potente droga durante su propia fiesta de cumpleaños, que había tenido lugar la noche anterior.

"En la noche del 25 de enero, salí con un grupo de amigos para celebrar mi cumpleaños. Mientras tomábamos algo, me di cuenta de que algo iba mal en mi comportamiento, que se estaba volviendo un tanto errático y que se estaba intensificando a medida que pasaban las horas. De forma voluntaria, pedí ayuda profesional y posteriormente me comunicaron que me habían drogado con GHB [la conocida como droga de las violaciones]. Tras pasar una noche ingresada, me dieron el alta y me fui a casa en perfectas condiciones", reza un extracto de la nota.