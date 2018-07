Miss Universo venezolana brindará seminario "Choose You" en Panamá

María Gabriela Isler, modelo, animadora y ganadora del Miss Venezuela 2012 y Miss Universo 2013; se encuentra en Panamá y este martes en Tu Mañana, dio todos los detalles de su visita al territorio panameño.

Isler se encuentra de gira en Panamá, con su proyecto "Choose You" (Elígete a Ti), un evento inspirador donde revelará cuáles son los pilares de su filosofía de vida, como herramienta para poder cambiar pensamientos negativos en positivos.

"...hace cinco años del Miss Universo, cinco años donde he podido crecer como persona y como profesional, estoy feliz de estar en Panamá por primera vez para la conferencia Choose You...cuando tuve la oportunidad de ser Miss Universo, me di cuenta que es una plataforma que tiene poder...yo me dije, yo no quiero que eso muera cuando se acabe el Miss Universo y en el proceso de todos estos años entendí que inspiraba a otras y es allí cuando nació "Elígete a Ti", es cómo aprender a decir que no, cómo convertirme en un yo inquebrantable...me caracterizo por llegarle a la gente...estoy feliz de llegar a estos panameños y que se acerquen porque quiero conocer sus historias...los quiero llevar a un movimiento de valentía, es un espacio de inclusión para todos...", expresó la reina de belleza venezolana.

El evento se estará llevando a cabo este miércoles 1 de agosto en el Hotel W Panamá a partir de las 6:30 p.m.

Por otro lado, Isler dio su opinión sobre la actual Señorita Panamá para el Miss Universo, Rosa Iveth Montezuma. "Tuve la oportunidad de conocer a Rosa, es una chica que en foto transmite muchísimo y en persona es súper dulce y natural...tiene un perfil parecido a la de Venezuela, pero son dos personalidades totalmente diferentes, les deseo éxitos".