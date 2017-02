Missy Elliot "recuerda" que es famosa gracias a sus fans

Aunque lleva cerca de dos décadas siendo una de las artistas más exitosas y respetadas del mundo del hip hop, la rapera Missy Elliot constituye toda una excepción en lo que al estilo de vida desenfrenado y ostentoso que suele asociarse a este género se refiere, hasta el punto de que la estadounidense opta por encargarse ella misma de tareas tan cotidianas como ir al supermercado o salir de compras sin necesidad de guardaespaldas.

Sin embargo, es precisamente en esas mismas circunstancias cuando la artista es más consciente de la popularidad que ha ido generando su aclamada carrera artística, ya que sus propios fans se le acercan en esos momentos para preguntarle sorprendidos por qué no recurre a terceras personas para que le asistan en estas labores tan convencionales.

"Me resulta muy divertido, porque a mí me gusta ir al supermercado sola, o al centro comercial, y la gente se queda estupefacta y me dicen: '¿Pero qué haces aquí completamente sola?'. Me recuerdan de alguna forma que soy famosa, porque con frecuencia se me olvida", reveló la simpática cantautora en la emisora británica BBC Radio 6.

Resulta cuando menos curioso que Missy Elliot solo se percate del significativo papel que sigue jugando en la cultura urbana por medio de los viandantes que se cruzan con ella en la vía pública, teniendo en cuenta que fue una de las privilegiadas artistas en ser invitada al 'Carpool Karaoke' -el famoso segmento musical del programa del humorista James Corden- que protagonizó hace unos meses la exprimera dama Michelle Obama y que su breve aparición durante el espectáculo de la Super Bowl que ofreció Katy Perry hace dos años fue considerado el momento estrella de la actuación.

Sin embargo, y a pesar de ser todo un referente para las representantes femeninas del rap, ella prefiere seguir proyectando la imagen de eterna aprendiz cuyos inicios en la industria de la música se vieron marcados por su admiración hacia el malogrado rey del pop, Michael Jackson, y por la actitud de fortaleza que le inculcó su abuela a una edad temprana.

"Tengo muy presentes aquellos tiempos en los que corría a casa después del colegio para ver los vídeos de Michael Jackson, necesitaba saber qué se le había ocurrido en cada momento. Lo visual tiene mucha importancia en mi carrera, me gusta que la gente tenga referencias visuales de mi música, que vea el componente artístico de todo eso. Mi abuela me decía en todo momento que no le tuviera miedo a nada, y eso es lo que trato de hacer con mis vídeos", explicó la rapera, quien precisamente estrenaba hace una semana su nuevo sencillo, 'I'm Better'.