Monica Bellucci todavía tiene "mucho que aprender" como madre

La actriz italiana Monica Bellucci ha admitido con esa modestia que tanto le caracteriza que, al igual que ocurre con su trabajo interpretativo, su condición de madre de dos hijos constituye una experiencia de aprendizaje constante e interminable para la que jamás debería bajar la guardia, especialmente ahora que su primogénita Deva, de 15 años, atraviesa una etapa vital tan compleja como la que se desprende de la adolescencia.

"Tuve a mis hijas tarde, cuando tenía 40 y 45 años, para poder dedicar tiempo a consolidar mi carrera profesional. Siempre he querido estar presente en su vida cotidiana, y de hecho lo hago, pero eso no significa que lo sepa todo sobre la maternidad. En absoluto, todavía me queda mucho que aprender porque todo cambia, las circunstancias cambian. Todos los días aprendo algo nuevo", ha asegurado al portal australiano Honey Celebrity.

La carismática intérprete, madre también de la pequeña Léonie junto a su exmarido, el también actor Vincent Cassel, siempre le ha dado una importancia capital a la necesidad de mantener con sus hijas una relación muy estrecha y marcada por la confianza mutua, ya que la inevitable autoridad que ha de ejercer sobre ellas no debería ser obstáculo, a su juicio, para que estas puedan dirigirse con total franqueza a su madre en relación con cualquier asunto.

"Para mí, lo más importante del mundo es tener una buena relación con mis niñas y saber que siempre estaremos ahí las unas para las otras. Sería muy triste estar distanciada de ellas, no formar parte de su día a día o no saber qué les pasa y cómo se sienten", ha asegurado en la misma conversación para, justo a continuación, comparar esos vínculos "reales" y sustanciales con el plano relativamente "falso" de las redes sociales.

"Una relación de amor y respeto, tener eso con tus hijos y que puedan verte como una persona real, como madre... Eso es impagable. Yo siempre les digo: 'Chicas, en Instagram podéis falsear una vida, crear una vida que no es real. Puede que esa imagen que ofreces también sea parte de ti, pero seguramente sea algo superficial y no del todo representativa de la realidad'. Por eso creo que los lazos personales son más necesarios que nunca", ha aseverado.