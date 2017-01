A Mónica Cruz no le pesa la alargada sombra de su hermana

Aunque a lo largo de su carrera ha sido bailarina en la prestigiosa compañía de flamenco de Joaquín Cortés, actriz en series tan exitosas como 'Un paso adelante' y diseñado para marcas como Mango, a Mónica Cruz sigue presentándosela casi en exclusiva como la hermana pequeña de la oscarizada Penélope, una etiqueta a la que parece haberse resignado ya, sin otorgarle más trascendencia que la justa.

"Eso es todo el tiempo, cuando bailaba también me pasaba. Y llevo en un estudio de baile desde los cuatro años. Pero es algo a lo que no tienes que darle importancia. Está ahí y vives con eso. Te puede llegar a cabrear, pero si te cabreas le estás dando más poder, y si le das más poder te va a perjudicar a ti", aseguró la guapa artista a su paso por el programa 'Chester in Love' de la cadena Cuatro, tratando de restar importancia a las odiosas comparaciones o a las teorías que circulan sobre las oportunidades que habría recibido como consecuencia de su apellido.

"Cuando al final la gente trabaja contigo y te ve, se sorprende. Y yo encima vengo del baile, que es como una disciplina militar. Yo con eso soy muy responsable, si teníamos que estar en el teatro a las cinco de la mañana, yo llegaba a las tres y media y me organizaba el camerino y calentaba. Estás viviendo de lo que te gusta, y eso lo tienes que cuidar y valorar".

La escasa relevancia que otorga Mónica a que su nombre se asocie al de su hermana mayor queda perfectamente reflejado en el hecho de que ambas decidieron unir fuerzas para realizar juntas sus primeras incursiones en el mundo de la moda, aprovechando la especial conexión que existe entre ellas.

"A mí me encanta trabajar con mi hermana. Con una hermana tienes una comunicación que no la tienes con otra persona, a veces con solo una mirada ya te entiendes. Cuando hacemos colecciones las preparamos por separado, y cuando nos juntamos resulta que hemos pensado en el mismo concepto", explicó divertida sobre sus aventuras empresariales con la estrella de Hollywood.