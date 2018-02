Mónica Cruz carga contra una revista por sugerir que ya no es joven

635x357 Mónica Cruz se queja en (c) Instagram sobre el supuesto trato sexista que le ha dedicado una revista. EFE

Entre las numerosas felicitaciones que ha venido recibiendo estos días Mónica Cruz a cuenta de su último reportaje fotográfico para la revista Women's Health, en el que además de exhibir su tonificado físico también hace gala de la flexibilidad y la agilidad que la caracterizan en su condición de bailarina, hay una en concreto que no le ha sentado precisamente bien y que, como se desprende de la protesta que ha lanzado a través de Instagram, parece interpretar como un desprecio velado hacia las mujeres que han llegado a una determinada edad.

"Mensajes encubiertos... 'La actriz Mónica Cruz fue bailarina de joven y mantiene la elasticidad, visto lo visto...' ¿En serio? ¿En serio que una mujer de 40 años ya no es joven? Y encima lo disfrazáis con un piropo. ¿Cómo está el patio, no? En fin, espero que esto no lo haya escrito una mujer..." se ha quejado la intérprete tras incorporar a su propio perfil el texto publicado por una famosa cabecera española, que daba a conocer una de las fotos en su cuenta de la misma plataforma.

Al margen del debate que se ha originado en la esfera virtual en torno a si el comentario que tanto ha ofendido a Mónica es otro ejemplo más del sexismo y el trato discriminatorio que sufre la mujer o, por el contrario, una mera apreciación sobre la maestría con la que combate los efectos del paso del tiempo, lo cierto es que la que fuera protagonista de 'Un paso adelante' tiene numerosos motivos para sonreír en una etapa de su vida en la que, además de disfrutar de las bondades de la maternidad gracias a su pequeña Antonella, puede presumir de haber trabajado recientemente como modelo y bailarina para el reputado grupo Jamiroquai.

"Y no podemos olvidarnos de dar las gracias a nuestra 'Cosmic Girl' Mónica Cruz, por ser una gran compañera y porque es todo un placer trabajar con ella. Echad un vistazo a los bailes de Mónica en el videoclip de nuestro tema 'Cloud 9'", reza la publicación de la banda británica que Mónica ha compartido orgullosa en su cuenta.

Por otro lado, hay que recordar que la relación entre la hermana de Penélope Cruz y los medios de comunicación españoles siempre se ha visto definida por una especie de calma tensa, lo que explica que la intérprete siempre aparezca algo incómoda, pero sin perder nunca la compostura, cada vez que tiene que ponerse delante de un micrófono ante la perspectiva de recibir alguna pregunta sobre su vida privada, la cual protege con celo.

En ese sentido, tampoco resulta tranquilizador que, con cierta frecuencia, Mónica tenga que salir a la palestra para desmentir algunos de los muchos bulos que circulan sobre su ámbito sentimental, como cuando hace dos semanas buena parte de la prensa daba por hecho -erróneamente- que había retomado su relación con su expareja Miguel Ángel Muñoz.