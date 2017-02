Morgan Freeman recibe premio honorífico y destaca virtudes de la edad adulta

635x357 Morgan Freeman recibió el premio de AARP a su carrera. The Associated Press

El actor estadounidense Morgan Freeman, que recibió este lunes a sus 79 años en Los Ángeles (California) un premio honorífico a su carrera, destacó las virtudes de la edad adulta, que no dudó en calificar como "la mejor etapa" de su vida.

"Mi primer papel de relevancia en el cine lo conseguí a los 50 años y aprendí a pilotar aviones con 65 años, así que es un honor estar aquí hoy con todos ustedes", dijo el artista al final de la 16 edición de los premios "Películas para Adultos" de la revista AARP (American Association for Real Possibilities), una gala celebrada en el hotel Beverly Wilshire.

El galardón lo recibió de manos de la británica Helen Mirren, con quien coincidió en la cinta "Red".

"Quiero que el mundo sepa que estoy enamorado de Helen, y lo llevo estando desde hace años", comentó entre risas el actor. "Su marido (el director Taylor Hackford) lo sabe y sigo vivo", añadió el ganador del Óscar por "Million Dollar Baby" (2004).

La organización preparó un montaje con imágenes de algunas de las películas más memorables del actor, a quien se le percibió emocionado cuando aparecieron imágenes de obras como "Glory", "Seven" e "Invictus", entre otras.

"Soy un maldito adulto, pero no me veo como tal. Cada mañana cuando me levanto, juego frente al espejo como cuando era un niño. Al final, ese es mi trabajo. Probar. Crear. Empecé en el cine con 50 años, y lo que ha venido después ha sido la mejor etapa de mi vida", valoró el actor, que habló de la situación actual del país aunque sin mencionar directamente al presidente, Donald Trump.

"Como actor siento que tengo la responsabilidad de dejar un mundo mejor cuando ya no esté. Y ahora mismo vivimos tiempos duros y de enorme incertidumbre, pero estoy convencido de que superaremos todo lo que venga. Esto también quedará atrás", manifestó.

La ceremonia, dirigida por la actriz Margo Martindale, vio el triunfo de "Loving" como mejor película, mientras que Denzel Washington se llevó el galardón de mejor actor ("Fences") y Annette Bening el de mejor actriz ("20th Century Women").

Jeff Bridges y Viola Davis obtuvieron los reconocimientos a los mejores actores de reparto por "Hell or High Water" y "Fences", respectivamente. Además, Kenneth Lonergan fue nombrado mejor director por "Manchester by the Sea".