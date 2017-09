Muere Hugh Hefner, fundador de Playboy

Hugh Hefner, el fundador de la revista Playboy, que ayudó a que el desnudo fuera parte del imaginario colectivo estadounidense, murió el miércoles a los 91 años de edad, según anunció la revista.

"La vida es muy corta para estar viviendo el sueño de otro", rezaba una cita de Hefner publicada en la cuenta de Twitter de esta publicación fundada en 1953, que jugó un importante rol en el cambio de actitud hacia la sexualidad que tuvo lugar en el siglo XX.

Hefner murió de causas naturales en su hogar de Beverly Hills, la famosa Mansión Playboy, de acuerdo a un comunicado de Playboy Enterprises.

Cooper Hefner confirmó el fallecimiento de su padre a la revista People. Asimismo, a través de su cuenta oficial en Twitter, la revista Playboy lamentó la muerte de su fundador.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4