Mujer de Luis Fonsi arremete contra quienes critican el peso de su hija

Por norma general, la cuenta de Instagram de Águeda López es una plataforma en la que celebra los éxitos musicales de su marido Luis Fonsi y las alegrías de su vida doméstica junto a dos niños, además de dedicar publicaciones puntuales a sus sesiones de entrenamiento o a su trabajo ocasional como modelo.

Sin embargo, este miércoles la guapa española no dudó en recurrir a esa red social para denunciar las intolerables afirmaciones que se habían realizado acerca de su hija, Mikaela, en un artículo de una página web dirigida al público femenino en el que se destacaba sin ningún fundamento -ni necesidad- la supuesta delgadez preocupante de la niña.

"No sé quién seas, no me importa en realidad", arrancaba el mensaje que Águeda compartía en la sección de Stories de su Instagram, utilizando el nombre de la autora del mencionado artículo junto a una captura de pantalla del texto que había conseguido enfurecerla y ofenderla a partes iguales.

"Quiero decirte algo: mi hija es una niña sanísima, gracias a Dios. Lo que da muchísima tristeza es que una 'periodista' como tú necesite crear este tipo de noticias para hacer algo con su vida y su carrera", continuaba. "Y por cierto, antes de hablar de ella, aprende a escribir su nombre y su edad", añadía para resaltar que la indignante historia ni siquiera había acertado a dar el nombre correctamente deletreado de su preciosa hijita.

"Hay un lugar especial en el infierno para la gente que agrede, falta al respeto o hace daño a un niño. Para que lo tengan claro", aseguraba en otra publicación que también incorporó a su propia cuenta Luis Fonsi.Los mensajes de apoyo e indignación solidaria no tardaron en inundar el espacio virtual de la maniquí, quien ya algo más calmada quiso agradecer la preocupación y empatía de sus seguidores.

"Me duermo leyendo todos vuestros mensajes de cariño a mi chiquita y a mi familia, y se los agradezco de corazón. ¡Gracias! Al final del día todo es enseñanza, y solo hay que quedarse con lo bueno y lo positivo de la vida. Eso es lo único que importa. Lo demás no cuenta, lo demás no sirve", aseguraba recuperando su optimista tono habitual.

La pequeña Mikaela suele hacer las delicias de todos los fans de sus famosos padres con sus apariciones en sus respectivas redes sociales. En una de las más recientes, la niña aparecía bailando junto a la piscina y acompañada de un grupo de amiguitas al ritmo del famoso tema de Fonsi, 'Despacito', un tierno vídeo que unos pocos malintencionados utilizaron como arma para inventarse un supuesto problema de peso sin ninguna base.