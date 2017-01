Nacho Mendoza no tolera las críticas sobre su labor humanitaria

Si por algo se ha destacado en los últimos años Nacho Mendoza, al margen de su exitosa carrera como solista y como componente del grupo Chino y Nacho, ha sido por su intensa labor humanitaria centrada principalmente en Venezuela, su país natal, para enviar suministros tanto a colegios como hospitales.

Por otra parte, el reguetonero acostumbra a dar la mayor visibilidad posible a sus campañas de recogida de alimentos, juguetes y bienes de primera necesidad a través de sus redes sociales, con el objetivo de animar a sus más de cuatro millones de seguidores a sumarse a dichas iniciativas.

Sin embargo, tampoco ha faltado quien interprete sus buenas obras como una forma más de promocionarse a costa del sufrimiento ajeno, una acusación que ahora ha hecho explotar al habitualmente amable Nacho en la esfera virtual tras hartarse de leer los comentarios críticos contra su persona.

"Cuando escuches esa vocecita arrogante y resentida en tus adentros que te dice: 'Nacho hace eso por publicidad, lo de él es ganar popularidad', antes de tus encuentros sociales diarios donde me difamas con ese argumento o antes de publicar en tus redes la misma babosada, aprovecha y dile a esa vocecita si puede darte algún motivo a ti para que TÚ hagas algo por alguien", reza parte de un largo comunicado publicado por el cantante de 'Mi niña bonita' en su cuenta de Instagram, en el que recuerda mordazmente: "Al prójimo le sabe a rayos la razón por la cual le estés ayudando, lo importante es que le ayudes".

En el mismo mensaje, Nacho también aclara que su organización sin ánimo de lucro -Fundación Nacho Ayuda- nunca ha aceptado subvenciones o ayudas que pudieran comprometer su trabajo por intereses empresariales o políticos ajenos a ella.

"Todo lo que he dado ha salido de mis ingresos, de mi bolsillo y cuando no he podido dar, he buscado alternativas de trabajo para poder generar lo que hace falta", matiza.

Al margen de las críticas que ha recibido, sean o no justificadas, lo que más le ha dolido a la estrella de la música es que sean precisamente las personas que le siguen en sus plataformas y que le toman fotografías por la calle las primeras que se apresuran a reprocharle que publicite tanto sus gestos solidarios, cuando en muchas ocasiones ni siquiera es él quien los comparte con sus fans.

"Le recomiendo al que le moleste verme brindándole el almuerzo a alguien en condición de calle (o regalándole mis zapatos) que si tanto les tortura el asunto no me tomen fotos, porque quienes me siguen y me quieren reproducen cada publicación en la que aparezco, y luego los mismos que toman la fotografía o graban el vídeo se unen a la habladera de sandeces", lamentó.