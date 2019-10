Nacho admite separación con Inger Mendoza, previo a rodaje de videoclip en Panamá

La mañana de este lunes, el reconocido cantante y compositor venezolano, Nacho Mendoza, habló en Exclusiva para Tu Mañana sobre su separación con la madre de sus hijos, Inger Mendoza; convirtiéndose Telemetro en el primer medio de comunicación donde se refiere al tema luego de tantas críticas generadas por parte de sus fanáticas tras la publicación del videoclip de su nuevo sencillo “F.O.K Friends”, donde aparece besándose con la modelo argentina Eli Tulián.

"La gente está enredada, pero nosotros no, cuando uno tiene hijos... Siento que la gente ve a una familia a través de una relación de pareja, no siento que esté separado, estoy más junto que nunca, lo que no tengo ahora es una relación sentimental con la madre de mis hijos, es algo que viene desde hace un tiempo, pero no sentíamos la obligación de decirlo...siempre unidos, estamos tranquilos", reveló.

Cabe señalar que Nacho ofreció las declaraciones antes de que iniciara el rodaje del videoclip del nuevo tema del panameño Kenny Man, en las inmediaciones de la Calzada de Amador.