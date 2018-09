Nadie es inmune a los encantos de Chris Hemsworth, incluida Dakota Johnson

Ni siquiera aquellos que están acostumbrados a trabajar rodeados de las estrellas -masculinas y femeninas- más hermosas del planeta son capaces de explicarse el atractivo físico de Chris Hemsworth.

Cuando hace meses se filtraron las primeras imágenes del rodaje de la última película del actor, 'Bad Times at El Royale', Internet se volvió loco al verle sin camiseta, y eso que la gran pantalla ya ha regalado al mundo muchas escenas suyas mostrando su torso desnudo, pero lo cierto es que el efecto Hemsworth no conoce límites.

El propio equipo de la cinta se quedó con la boca abierta al ver su impresionante musculatura, como ha confesado su compañera de reparto Dakota Johnson, que es la primera en reconocer que no era capaz de quitarle los ojos de encima. Aunque que nadie piense mal, o se apresure en irle con el cuento a Elsa Pataky -la esposa de Chris-, porque la actriz ha aclarado que su interés por la anatomía del guapo rubio era puramente científico.

"Dios mío, resulta una verdadera distracción. Yo les dije a los responsables de la película que habían cometido un grave error al permitirle hacer algo parecido, porque los espectadores van a olvidar todo lo que ha sucedido hasta ese momento en cuanto le vean. Es que tiene un cuerpo que resulta indignante, es una locura y es algo impresionante sobre lo que fijar la mirada. ¡Y encima aparece con la camisa completamente desabotonada! En el set nadie podía prestar atención a otra cosa: es como un shock, y no estoy hablando en un sentido sexual, sino más bien en el sentido de cómo es posible, a nivel científico, tener ese aspecto. ¡Es imposible", ha asegurado la actriz, medio en broma medio en serio, en una nueva entrevista a la edición australiana de la revista Vogue.

En concreto, lo que le gustaría saber realmente a Dakota es qué secreto o as en la manga se guarda Chris para mantener esa tableta de chocolate intacta mientras no se priva de comer nada."Encima te toca aguantar verle comiéndose un bol de Smarties y te dan ganas de gritarle: 'Es un capu**o, ¡que te jo**n!'", se ha quejado la protagonista de 'Cincuenta sombras de Grey'. "Yo no como nada de dulce y me toca pasarme tres meses alimentándome de cosas verdes para entrar en un par de vaqueros. Y él puede comer lo que le viene en gana y sigue estando así, como si le hubieran esculpido en mármol", ha lamentado Dakota.Si la actriz quiere estudiar otro fenómeno inexplicable, también puede echar un vistazo a la cuenta de Instagram de la esposa de su amigo, que a sus 42 años y con tres hijos mantiene una forma física a prueba del paso del tiempo.