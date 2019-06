Naomi Campbell no se sentía "cómoda" con su cuerpo en sus años de mayor gloria

Puede que la modelo Naomi Campbell lleve décadas erigiéndose como una de las estrellas más representativas, acaudaladas y, por tanto, exitosas de la industria de la moda, pero lo cierto es que hasta hace relativamente poco la británica no albergaba todavía la suficiente confianza en su propio físico como para sentir personalmente que su condición de 'diosa de ébano' era del todo merecida.

"Me ha llevado bastante tiempo sentirme del todo cómoda con mi cuerpo. Creo que es algo que me ha ido llegando poco a poco con la edad y diría que solo lo conseguí por completo hace unos años", ha asegurado la maniquí, de 49 años, en una sincera conversación con la edición británica de la revista Vogue.

Por otra parte, Naomi ha querido dejar patente que no siente animadversión de ningún tipo hacia la nueva hornada de modelos salida de las redes sociales, del mundo de la telerrealidad, o incluso de aquellas familias acomodadas que tienen a su disposición contactos directos con las casas de moda más prestigiosas del sector.

Mientras trabajen tan "duro" como lo hacían ella y sus compañeras de profesión en los ochenta y noventa, no tendrán problema en ganarse el respeto de la top model.

"Adoro a chicas como Bella y Gigi Hadid y las acojo como unas compañeras más porque trabajan muy duro. Por eso no las juzgo ni hablo demasiado de ellas al no conocer tan bien su experiencia. Yo puedo hablar por las mujeres de mi generación, Linda [Evangelista], Christy [Turlington], Stephanie [Seymour] o Kate [Moss], y es verdad que a nosotras no nos interesaba en absoluto la fama, trabajábamos por el prestigio y la creatividad de la profesión. Creo que era una industria más pequeña y menos mediática", ha explicado en la misma conversación.