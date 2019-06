Naomi Campbell no se considera un "icono de la moda"

Aunque en su momento ya dejó entrever que el término podría ser algo exagerado en su caso o al menos esa parece ser su opinión, ahora la modelo Naomi Campbell ha asegurado directamente que, pese a ser nombrada recientemente como la flamante destinataria del galardón al "icono" del año en la próxima edición de los premios de la moda británica, ella no está del todo convencida de que esa sea la "etiqueta" más adecuada para referirse a ella.

"No, no lo soy. De hecho, tampoco me he considerado nunca una supermodelo. Al fin y al cabo estamos hablando de etiquetas. Pero también digo que es todo un honor para mí que me hayan puesto esta etiqueta. Creo que la palabra 'icono' solo significa que le he dedicado mi tiempo, que he invertido décadas en mi trabajo", ha explicado a su paso por el programa "Lorraine".

En el mismo espacio televisivo, la estrella de las pasarelas ha reconocido que nunca tuvo intención de trascender hasta el punto de convertirse en un símbolo cultural y que, especialmente en los inicios de su trayectoria, jamás se imaginó que su trabajo serviría para dar mayor visibilidad a la comunidad negra de su país o para erradicar aquellos estereotipos negativos que existían sobre Brixton, el barrio del sur de Londres donde nació y se crió.

"Nunca he tenido una estrategia, esa es la verdad, he sido siempre muy espontánea. Cuando he querido o necesitado trabajar lo he hecho, y cuando necesitaba desaparecer del mundo, pues también lo he hecho. Pienso que mi camino profesional lo he ido labrando yo misma en función de las circunstancias, así como otros planos de mi vida", ha apuntado en la misma conversación para, a continuación, dejar patente la ilusión con la que afronta su próxima llegada a la década de los cincuenta.

"Lo estoy deseando, en serio, no puedo esperar más. No me asusta, todo lo contrario. Cuando le digo a la gente que tengo 49 años, suelen contestarme con el típico 'No me lo creo', y me preguntan que por qué digo mi verdadera edad cuando parezco más joven. Y yo siempre digo lo mismo: no estoy interesada en cambiar los dígitos porque no me avergüenza mi edad. Además, lo pueden buscar igualmente en Google, por lo que no tendría sentido mentir", ha señalado.