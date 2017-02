Naomi Campbell solía 'lanzar huevos' a la furgoneta de George Michael

La modelo Naomi Campbell y el desaparecido George Michael protagonizaron una de las amistades más notorias de la década de los 90 después de que la británica apareciera, junto a otras estrellas de las pasarelas como Linda Evangelista y Cindy Crawford, en el célebre vídeo del tema 'Freedom '90', aunque muy pocos sabían que, solo unos años antes, la maniquí no tenía precisamente una opinión favorable sobre el astro de la música por la intensa rivalidad que mantenía en su momento con Boy George y su banda Culture Club.

Tal era el grado de irritación que Naomi Campbell -fan confesa de Culture Club- sentía por la creciente popularidad de la que disfrutaba George Michael, entonces vocalista de Wham!, a mediados de los años 80, que en más de una ocasión a la temperamental modelo no le tembló el pulso a la hora de lanzar numerosos huevos a la furgoneta con la que el malogrado artista se desplazaba para ofrecer sus conciertos.

"Yo ya le conocía [a George Michael] antes del vídeo de 'Freedom'. Solía lanzar huevos a su furgoneta porque yo era muy fan de Culture Club. De hecho salí en dos vídeos de Culture Club con Boy George", reveló Naomi a la revista Town & Country.Una vez superada esa fase de odio irracional, la propia Naomi se encargó de negociar en nombre de todas las modelos que protagonizarían el famoso videoclip de George Michael las condiciones de su participación, que a juicio del artista no eran ni mucho menos descabelladas.

"George se me acercó en un club de Los Ángeles y me dijo: 'Las chicas me han dicho que tú eres algo así como la líder y que vas a negociar conmigo'. Y yo le respondí directamente: 'Queremos dos tickets para el Concorde'. Y me espetó con suficiencia: '¿Eso es todo lo que queréis?'", recordó en la misma conversación.

El paso del tiempo no solo llevó a Naomi a desarrollar un profundo lazo afectivo con George Michael al tiempo que conservó intacta su afición a la música de Culture Club y Boy George, sino que este último también reconocía recientemente que la mal llamada "enemistad" que mantenía con el desaparecido artista se enmarcaba únicamente en la dinámica de la competición musical y, por tanto, no fue obstáculo para que ambos acabaran siendo buenos amigos.

"En los primeros días de nuestras respectivas carreras, éramos competidores natos. Los dos nos llamábamos George y experimentábamos con la música soul. A medida que iba pasando el tiempo y comenzamos a conocernos mejor, de verdad que empecé a apreciarle mucho como artista y a valorar más sus habilidades. No era una enemistad lo que había entre nosotros. En los 80 todo el mundo se metía con todo el mundo y nos encantaba criticar a las espaldas. Era parte del juego decir cosas feas de los demás para las revistas, pero en ningún momento lo llevamos al terreno personal", explicaba Boy George en el programa 'Watch What Happens Live".