Naomi Campbell será homenajeada en los próximos premios de la moda británica

La modelo Naomi Campbell se convertirá en una de las grandes protagonistas si no en la estrella indiscutible de la próxima ceremonia de entrega de los premios de la moda británica, ya que la organización del evento acaba de anunciar que la estrella de las pasarelas será homenajeada este año con el título de "icono de la moda" a fin de reconocer, además de sus más de 30 años de sólida trayectoria, su contribución personal a la hora de convertir esta industria en un espacio de trabajo mucho más diverso e inclusivo.

"Me honra especialmente poder recibir este premio, me emociona y me hace sentir muy bendecida. Siempre he tratado de hacer un esfuerzo adicional, a través de mis palabras y de mis acciones, para brindar a la gente de todo tipo de orígenes étnicos, razas y culturas el coraje y la valentía necesarias para expresarse con libertad", ha declarado Naomi a la edición británica de la revista Vogue poco después de que se diera a conocer la noticia.

La maniquí de 49 años, la primera mujer británica de raza negra en ocupar dos portadas de la revista Vogue en el espacio de un año las de las ediciones británica y francesa en 1987 y 1988, respectivamente, ha reconocido asimismo que no está del todo segura de que el apelativo de "icono" pueda aplicarse concretamente a ella, independientemente de que también vaya a ser premiada por su trabajo filantrópico y por el impacto que su presencia pública ha tenido en la cultura popular contemporánea.

"Yo diría que un icono es alguien que posee un aura especial, pero también presencia y sabiduría", ha reflexionado en la misma conversación para reconocer, justo a continuación, que se siente muy orgullosa de poder ejercer de flamante embajadora de su barrio natal de Brixton, en el sur de Londres.

"Aunque haya pasado muchos años de mi vida en diferentes partes del mundo, soy y siempre seré de Brixton. Puede que esto se les haya olvidado a algunos, pero a mí no. Soy una chica del sur de Londres".