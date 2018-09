Naomi Campbell le lanza una pulla a Kendall Jenner

La posición de Naomi Campbell respecto a la nueva hornada de estrellas de la pasarela que se labró un nombre en las redes sociales antes de que la industria les abriera sus puertas es, como poco, ambivalente. En ocasiones ha asegurado que ella no tiene ningún reparo en ofrecer consejo profesional a esas jóvenes o enseñarles cómo desfilar con soltura -que no todas saben hacerlo como ella- siempre que se le presenta la ocasión, pero en otras y justo como acaba de hacer ahora, no se muerde la lengua a la hora de lanzarles afiladas pullas.

A su paso por el programa 'Watch What Happens Live With Andy Cohen', la veterana maniquí ha dejado muy clara la mala opinión que le merece Kendall Jenner, en especial después de que esta asegurara que elige sus trabajos con cuentagotas y que jamás podría participar en treinta desfiles durante una sola temporada.

Aunque la propia maniquí -que es además la mejor pagada del mundo- se apresuró a matizar esas declaraciones, afirmando que admira a sus compañeras de profesión que sí son capaces de sobrellevar ese intenso ritmo, sus palabras quedaron ahí, en la memoria colectiva del mundillo, y Naomi pertenece a ese grupo que ni perdona ni olvida. Así lo ha dejado claro cuando el presentador le preguntó por sus impresiones ante la postura de Kendall y ella le respondió muy seria "Siguiente pregunta", acogiéndose a la certeza de que un gesto vale más que mil palabras.

Sin embargo, ella tampoco cae en el error de meter a todas las nuevas promesas del sector en el mismo saco. La jovencísima Kaia Gerber le parece una chica encantadora y con una madurez digna de admiración, aunque claro, en ese caso su punto de vista de la adolescente puede no ser imparcial en vista de que para ella es la 'tía Naomi'."Es adorable, estoy muy orgullosa de ella", ha asegurado acerca de la hija de su buena amiga Cindy Crawford.

"Me he sentado muchas veces con su madre y con ella en la mesa de la cocina para repasar los shows que debería hacer y los que no, porque aún es un bebé. Ya tendrá tiempo. Y ella nos ha hecho caso. ¡Me alegro mucho por todo lo que le está pasando!".