Naomi Campbell niega haber tenido un enfrentamiento con Rihanna

En una esfera pública dominada actualmente por las redes sociales, que un famoso deje de seguir a otro puede dar pie a intensos pero infundados rumores sobre enemistades, rupturas y conflictos varios, como les ha ocurrido ahora a la modelo Naomi Campbell y a la cantante Rihanna después de que los internautas se percataran de que habían dejado de seguirse en Instagram.

"Todo está bien, claro que está bien. Ahora soy actriz, Andy. No estoy para peleas", aseguró la maniquí británica al famoso presentador Andy Cohen a su paso por el programa 'Watch What Happens Live', desmontando así cualquiera de las teorías o conjeturas que han surgido al respecto.Pese a que buena parte de la opinión pública todavía recuerda ver a Naomi Campbell recogiendo basura en 2007 -al ser condenada a realizar trabajos comunitarios por agredir a su ama de llaves con un teléfono móvil-, la modelo insiste en que la madurez y el paso del tiempo le han llevado a enterrar definitivamente su época más conflictiva, sobre todo en lo referente a su relación con otras celebridades.

"No busco peleas ya, especialmente con mujeres negras que creo son poderosas. Al final estamos todas aquí luchando por lo mismo", se sinceró en el mismo espacio. Desde que fuese descubierta con solo 15 años mientras miraba escaparates en el Covent Garden (Londres), Naomi no ha parado de trabajar y de defender los derechos de las mujeres negras, especialmente en la industria de la moda, luchando por mayor diversidad e igualdad de oportunidades.

"Creo que Iman [mujer del fallecido David Bowie y una de las modelos más reputadas de la historia] y yo no nos callaremos hasta que consigamos llegar a un punto equitativo y equilibrado. Pero espero que no volvamos hacia atrás, siempre intento ser optimista, pero si ocurre, nos volverán a oír", aseguró sobre la poca presencia de modelos negras en las pasarelas mundiales.