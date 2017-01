Naomi Campbell recurrirá de nuevo a la hipnosis para dejar de fumar

Al igual que muchos otros, Naomi Campbell ha arrancado este año 2017 planteándose varios propósitos que solo el tiempo dirá si logra cumplir, entre los que se incluye renunciar de una vez por todas al nocivo hábito de fumar, para lo que está dispuesta a recurrir de nuevo a la hipnosis como terapia para calmar la ansiedad a pesar de que este método ya le resultó tan inútil como los parches de nicotina o la goma de mascar en su momento.

"Todavía me cuesta dejar de fumar. Según vas madurando y haciéndote mayor, quieres mejorar y aprender de tus errores cada día un poco más para ser la mejor versión posible de ti misma... Ahora fumo menos, pero es el vicio que más cuesta cortar de raíz, así que voy a recurrir de nuevo a la hipnosis", afirmó con conocimiento de causa la diosa de ébano, que ya ha renunciado al alcohol y a cualquier otro tipo de exceso con mucho esfuerzo.

"La clave no es sustituir una adicción por otra, sino renunciar de una vez por todas a ellas, así que nada de chicles esta vez", aseguró en el programa 'The View' acerca de su reto para no volver a llevarse un cigarrillo a los labios.De cara a este año que acaba de comenzar, Naomi también se ha propuesto limpiar sus armarios de todo lo viejo -para hacer espacio a lo nuevo, sin duda- y utilizar la ropa que ya no se pone para una buena causa.

"Quiero abrir una tienda pop-up en Nueva York, generalmente hago algo parecido en Londres en colaboración con Westfields, pero me gustaría repetir en Nueva York porque tengo un montón de prendas almacenadas desde 1986. Quiero revisar las más especiales y conservarlas para exhibiciones y cosas así, y después vender el resto en una tienda pop-up para entregar los beneficios a una organización benéfica, por supuesto", explicó.