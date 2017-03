Natalia Jiménez nunca pensó que cumpliría su sueño de ser madre

La cantante Natalia Jiménez, afincada desde hace años en Estados Unidos junto a su prometido Daniel Trueba, vive una de las etapas más felices y satisfactorias de su existencia, y la razón principal que la lleva a exudar entusiasmo en cada una de sus intervenciones públicas no reside tanto en el inminente lanzamiento de su nuevo disco, 'Homenaje a la Gran Señora', un disco tributo a la fallecida Jenny Rivera, sino al sinfín de alegrías que le brinda diariamente su pequeña Alessandra desde que llegara al mundo hace seis meses.

"Mi hija es el mayor éxito de mi vida... ¡Es que nunca pensé que iba a ser mamá! Quizás porque en mi familia muchas personas no han tenido hijos, como mis tíos, mi hermano mayor. Pero el año pasado me dije: 'Ya vas a cumplir 35, si quieres tener hijos tiene que ser ya'", reveló la intérprete madrileña en conversación con la edición estadounidense de la revista ¡Hola!En el último medio año, la que fuera vocalista de la banda La Quinta Estación ha dedicado buena parte de su tiempo a documentar a través de las redes sociales su primera experiencia en la maternidad, compartiendo todo tipo de vídeos de su adorable bebé y reflexionando ante sus seguidores sobre los retos cotidianos a los que debe enfrentarse como madre primeriza, una serie de responsabilidades con las que prefiere lidiar sin la ayuda de una niñera.

"No tengo niñera, me lo estoy 'echando' yo sola. Es que no sé si va a ser el único hijo y no me quiero perder esa experiencia por ir a hacerme las uñas y esas tonterías", bromeó en la misma conversación, antes de dejar entrever que el carácter prioritario que le otorga al bienestar de Alessandra la lleva a estar siempre preparada de antemano ante cualquier situación.

"Tengo ya el asiento de bebé para el auto y así la llevo a todas partes. Incluso me la pienso llevar conmigo cuando salga de gira, al menos hasta que vaya al colegio.El reciente estreno de Natalia y Daniel en la paternidad ha llevado también a los dos enamorados a casarse por sorpresa, casi una década después de que ambos se plantearan formalizar su relación con una boda que, sin embargo, no dejó de posponerse debido a su apretada agenda profesional.

"Queríamos hacerlo desde hacía mucho tiempo, pero estábamos centrados en la carrera, las giras. Un día nos dijimos: 'Oye, ya... ¿qué ha pasado?'", expresó en la entrevista.