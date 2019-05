Natalia Sánchez lo "tiene claro": su prioridad absoluta es la maternidad

La actriz Natalia Sánchez no ha abandonado en ningún momento la vida pública desde que, el pasado enero, debutara en la maternidad con la llegada de la pequeña Lía, fruto de su sólida relación con el también actor Marc Clotet, como se desprende de sus frecuentes publicaciones de Instagram y de esos compromisos publicitarios ligados a su condición de imagen de varias marcas de cuidado personal.

Sin embargo, la propia intérprete ha querido poner ahora de manifiesto que la habilidad con la que concilia sus diferentes facetas tiene un límite "muy claro", el que precisamente representa su adorable bebé y sus necesidades más acuciantes.

Por eso, cualquier proyecto profesional en el que se embarque a día de hoy tendrá que ser compatible con los horarios de Lía o incluso con la presencia de la propia niña.

"Me ha cambiado la vida radicalmente: mi prioridad ahora es Lía y lo tengo muy claro. Se te ordenan las cosas solas, no hace falta ni pensarlo. Además tengo la suerte de que me puedo llevar a mi peque a un trabajo como este", ha explicado la que fuera protagonista de "Los Serrano" en conversación con la revista Diez Minutos y durante un acto público de la marca Eucerin.

Una buena prueba de esa jerarquía bien definida de prioridades reside en el hecho de que Natalia ha tenido que descartar un par de ofertas para regresar a las tablas del teatro, ya que las representaciones coincidirían con un período clave para el desarrollo de la niña, el de la lactancia, y le obligarían a viajar más de lo debido.

"Me han ofrecido dos proyectos de teatro que me encantaban, pero no era el momento de una gira porque la lactancia es muy sacrificada. Ahora le estoy introduciendo el biberón de leche materna, porque hasta ahora no me había separado de ella más de cincuenta metros", ha añadido en la misma entrevista para, justo a continuación, empezar a deshacerse en halagos hacia el orgulloso papá de la criatura.

"Me ha sorprendido porque ha superado las expectativas con creces. Es un padrazo. Marc es una persona que se involucra mucho en todo y no escurre el bulto. Eso es difícil de encontrar, como me han dicho algunas amigas", ha explicado al tiempo que alertaba sobre los desequilibrios que todavía existen entre hombres y mujeres en lo referente a la crianza de los niños.