Natalie Harris revela estado de salud tras consulta por el lupus que padece

La presentadora de Tu Mañana y actriz panameña, Natalie Harris, reveló a través de sus redes sociales cuál es su actual estado de salud, con respecto al lupus que padece.

Sin extensiones en el cabello, Harris mostró el poco cabello que tiene producto de las lesiones del lupus discoide que sufre desde hace algunos años y con la humildad y el humor que la caracteriza, admitió que no había estado tomando sus medicamentos.

En la publicación se ve a la talentosa actriz y también cantante, en el consultorio de su doctor, donde con una gran sonrisa escribió en su red social: "Y me fue bien en mi vida de Lupus. Tuve que decirle la verdad a mi querido doctor (no me estaba tomando mi plaquinol), pero ya me regaló, así que ya procuraré portarme bien. Sólo falta visitar al dermatólogo para ver si me inyecta algo en mis huequitos cocobolos, tomar mis medicinas y estamos ready...".

Cabe señalar que Harris lleva adelante la gran misión de orientar a las personas que sufren de lupus, a través de la fundación que lidera, de nombre Apalupus.