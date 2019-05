Natalie Portman niega haber mantenido un romance con Moby

La oscarizada Natalie Portman no se lo ha pensado dos veces antes de ofrecer su propia versión de los hechos en relación con ese supuesto idilio que mantuvo con el músico Moby en el año 2001, una noticia que fue dada a conocer por el propio artista en su libro de memorias "Then It Fell Apart" y que, ahora, ha sido desmentida con rotundidad por la intérprete a través de un extenso comunicado.

El testimonio de la estrella de cine nada tiene que ver con la historia narrada por Moby en su autobiografía, la cual hace referencia a un breve idilio que no superó la prueba del tiempo debido, por un lado, a los tradicionales problemas de autoestima que ha venido sufriendo el segundo y, por otra parte, al hecho de que Natalie habría conocido a otra persona supuestamente más atractiva que él.

Sin embargo, la protagonista de cintas como "Jackie" o "Cisne negro" ha querido dejar claro que ella nunca vio en Moby a un potencial compañero sentimental y que, a pesar de que no tuvo problema en que ambos trataran de entablar amistad, finalmente decidió alejarse de él tras recibir varios acercamientos algo "perturbadores" por parte del artista que pusieron de manifiesto la incompatibilidad de sus objetivos.

"Me he quedado sorprendida tras escuchar cómo ha reconvertido en romance el breve período de tiempo en el que coincidimos. El recuerdo que yo tengo de esa etapa es el de un hombre bastante mayor que yo comportándose de una forma perturbadora conmigo, cuando yo acababa de finalizar el instituto", reza un extracto de la nota emitida por Natalie Portman, en la que también aclara que en esa época tenía 18 años y no 20, como asegura Moby en sus memorias.