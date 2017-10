Natasha Bedingfield espera su primer hijo

La cantante Natasha Bedingfield (35) y su marido Matthew Robinson ya se están preparando para dar la bienvenida al que será el primer retoño de su idílica vida en común, todo un reto que ambos afrontan con "emoción" y, sobre todo, con la certeza de que la experiencia les cambiará por completo la vida y les hará cumplir uno de sus grandes sueños.

"Ser madre es uno de esos objetivos que me había marcado hace muchos años, pero de los cuales ya pensaba que quizá sería demasiado tarde para realizarlos. Ahora que la barriguita empieza a ser más visible, por fin estoy asimilando que esto está pasando de verdad. Estamos muy emocionados porque vamos a experimentar un cambio enorme en nuestras vidas", ha explicado al diario The Sun.

Eso sí, teniendo en cuenta que la intérprete y su pareja se repartirán de forma igualitaria las responsabilidades ligadas al próximo nacimiento de su primer bebé, no resulta sorprendente que Natasha asegure con rotundidad que será perfectamente capaz de compaginar su estreno en la maternidad con los trabajos que culminarán en la publicación de un nuevo disco.

"Me gustaría pasar más tiempo en el Reino Unido, sacando nueva música y recorriendo el país con varios conciertos. No soy de las que se apresura a la hora de lanzar nuevo material porque quiero que sea de calidad, así que me aseguraré de que la espera haya merecido la pena", ha indicado en la misma conversación sobre los siete años que han pasado desde la publicación de su último disco, 'Strip Me'.