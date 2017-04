Naya Rivera y su exmarido mantienen buena relación por su hijo

Tras solicitar el divorcio de su marido Ryan Dorsey el pasado noviembre, dos años después de protagonizar un bonito enlace en la playa, la actriz Naya Rivera no está teniendo ningún problema a la hora de aparcar a un lado las diferencias que precipitaron su separación del intérprete para centrarse en su lugar en educar juntos a su único hijo en común, Josey, de un año.

"Se nos da muy bien ejercer de padres juntos. Siempre va a suponer ciertos problemas y desafíos logísticos, pero Josey es nuestra prioridad. Somos sus padres, los dos. Si todo el mundo pensara así, se ahorrarían muchos dramas. Ahora todo se reduce a hacer lo que es mejor para Josey", revela la intérprete al portal Momtastic.com.

Naya y Ryan se dieron el 'sí, quiero' en 2014, en una boda que supuso toda una sorpresa al celebrarse apenas tres meses después de que se rompiera el compromiso de ella con el rapero Big Sean. A día de hoy, tras el final de su matrimonio y de la serie que le dio la fama, 'Glee', Naya vive completamente volcada en su faceta como madre, que le ha reportado muchas más satisfacciones de las que ella misma habría podido esperar.

"Lo que más me ha sorprendido es la cantidad de amor incondicional que se siente. Es algo de lo que siempre oyes hablar, y por supuesto que piensas que vas a querer a tu hijo, es evidente. Pero es algo más profundo. Incluso después de meter a Josey en la cama, a veces me pongo a mirar fotografías suyas o a pensar en él, y en ocasiones me emociono hasta las lágrimas porque el amor que siento hacia él es increíble", explica la artista.

Recientemente la intérprete fue fotografiada en actitud muy cariñosa con el humorista David Spade durante unas vacaciones en Hawái, lo que dio pie a pensar que por fin había conseguido rehacer su vida sentimental. Sin embargo, Spade se apresuró a desmentir cualquier rumor sobre una posible relación entre ambos asegurando que "no se debe creer todo lo que se lee en los medios".