Naya Rivera jamás se llevó mal con Lea Michele

De entre todos los rumores y leyendas urbanas que circularon durante las seis temporadas que estuvo en antena 'Glee', la rivalidad que supuestamente existía entre Naya Rivera y Lea Michele, la protagonista indiscutible de la serie creada por Ryan Murphy, fue una de las que más dio que hablar debido a las tensiones que habrían marcado la grabación de cada una de las escenas que compartían sus personajes: Santana y Rachel.

Sin embargo, parece que las teorías acerca de lo mucho que se detestaban mutuamente se exageraron de manera considerable, o al menos eso es lo que ha dado a entender ahora Naya, que fue una de las primeras en felicitar a Lea por su compromiso con Zandy Reich cuando esta lo anunció a través de Instagram el pasado mes de abril.

"A ver, no he hablado con ella, pero, supongo que todo el mundo ha visto Instagram... ¿verdad?", ha apuntado la intérprete cuando le preguntaron por el significado de ese gesto a su paso por el programa 'Watch What Happens Live With Andy Cohen'. Por si aún quedaba alguna duda, Naya ha querido aclarar que no se trató de una manera de tender una rama de olivo a su antigua compañera de reparto porque en realidad no hacía falta: "No creo que nunca hubiera ninguna enemistad entre nosotras.

Y además es un anillo muy bonito".Estas últimas declaraciones se distancian de la versión de los hechos que ofrecía hace unos años acerca de su experiencia trabajando con Lea, a quien acusaba discretamente de haberse puesto celosa ante su éxito. "En una ocasión, los guionistas de 'Glee' dijeron que Lea y yo éramos como los dos polos de una misma pila, y creo que eso lo resume todo. Las dos somos mujeres ambiciosas y competitivas, no solo entre nosotras sino con todo el mundo, y esa no es una buena combinación. A medida que la historia de la serie se iba desarrollando, mi personaje [Santana] iba acumulando cada vez más protagonismo en pantalla. Creo que a Rachel, digo a Lea, no le gustaba compartir tanto los focos", apuntaba Naya en su libro autobiográfico 'Sorry, not sorry'.