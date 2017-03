Naya Rivera sufrió problemas de autoestima

La actriz y cantante Naya Rivera se ha sincerado en múltiples ocasiones sobre el sinfín de retos y contratiempos que ha tenido que afrontar para poder compaginar su carrera artística con las responsabilidades asociadas a su condición de madre primeriza -la artista es madre del pequeño Josey con su exmarido Ryan Dorsey-, pero hasta ahora no se había atrevido a pronunciarse públicamente sobre el duro golpe que sufrió su estado anímico cuando se percató de que, tras el parto y en plena fase de lactancia, había empezado a experimentar una notable pérdida de pelo.

"Siempre había tenido un cabello muy grueso y rizos naturales, que eran bastante difíciles de dominar, por cierto. Y años más tarde, durante y después de mi embarazo empecé a notar cambios que eran muy evidentes. Es verdad que al principio no era tan grave como lo que solía decirse de los períodos de gestación y tampoco es que se me cayera el pelo a mechones. Pero después de dar a luz, y en combinación con la lactancia y la caída de hormonas, sí que comencé a notar que había zonas en las que había menos densidad capilar y que las puntas de mi cabello se estaban rompiendo", reveló la intérprete en conversación con la revista Latina.

La que fuera protagonista de la serie musical 'Glee' no pudo evitar acabar sumida en una profunda preocupación ante la posibilidad de que su imagen se viera radicalmente alterada por este fenómeno, del que ahora revela que llegó a minar su "confianza" en sí misma y a hundir progresivamente su autoestima.

"Como muchas otras mujeres, no tenía ni idea de que mi pelo pudiera cambiar tanto durante todo el proceso posterior al parto y la verdad es que me asusté mucho. No me sentía yo misma y mi confianza se derrumbó como consecuencia", añadió en la misma conversación.

Ahora que ejerce como imagen y embajadora de una firma especializada en productos para el cuidado del cabello y para prevenir su caída, la intérprete latina no solo asegura haber resuelto definitivamente su problema, sino que además entiende que es su responsabilidad reconfortar a todas las mujeres que hayan pasado por una situación similar y hacerles entender que existen numerosas soluciones a su disposición para tratar este contratiempo.

"Lo primero que tengo que decirles a las mujeres es que no están solas en esto, que somos muchas las que tenemos que lidiar con algo parecido y que al principio estamos algo confusas. De hecho, cerca del 64% de las madres primerizas sufren este problema y no saben a quién recurrir. Lo primero que hay que hacer es hablar con un estilista", aseveró.