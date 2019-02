Ne-Yo ha perdido 13 kilos desde su conversión al veganismo

El cantante Ne-Yo no ha dudado en presumir de los efectos tan positivos que se han derivado de su conversión, hace ya dos años, al veganismo, entre los que destacan no solo la dosis adicional de energía de la que disfruta a diario tras haber renunciado por completo al consumo de productos de origen animal, sino también los más de diez kilos que ha perdido desde que abrazara una dieta que le ha cambiado la vida.

"Estoy encantado, de verdad que lo estoy. Llevo un par de años ya comiendo únicamente vegetales y siento que tengo más energía, que mi rostro es más luminoso y, sobre todo, que me siento menos pesado. ¡He perdido 13 kilos desde entonces!", ha asegurado profundamente satisfecho en conversación con la revista Us Weekly.

Aunque en un principio su cambio de régimen alimenticio estaba más bien ligado a razones políticas y medioambientales -el artista se quedó francamente impresionado, e indignado, al ver un documental que exploraba el impacto de la producción masiva de productos cárnicos en el ecosistema y la connivencia entre la industria y las agencias alimentarias de Estados Unidos-, finalmente acabó percatándose de que su decisión también le estaba sentando francamente bien a su organismo.

"Todo comenzó cuando vi el documental 'What The Health' y, por decirlo de algún modo, me cabreé muchísimo. Vi que la persona que te proporciona las enfermedades [en relación con el riesgo de padecer cáncer que se desprendería de numerosos artículos procesados] y la que se supone que debe combatir la enfermedad duermen en la misma cama. ¡A la mier** los dos!", ha explicado en la misma conversación.

"Así que al principio fue una elección basada en la venganza. Pero luego un buen amigo mío me dijo que una dieta basada únicamente en plantas podría reducir el riesgo de padecer enfermedades del corazón y cáncer. Yo tenía tendinitis en mis dos rodillas. Dos semanas después de pasarme a la dieta vegana, parecía que tenía rodillas nuevas, como si nada hubiera pasado", ha revelado justo a continuación.