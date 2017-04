Nelly Furtado se separó de su marido el año pasado

La cantante Nelly Furtado ha conseguido lo imposible para muchos artistas: mantener su separación de su marido Demacio Castellon en secreto durante más de un año. Ahora ha decidido ser ella misma quien desvele la noticia para aclarar que vuelve a ser una mujer soltera y atraer así a posibles pretendientes, harta de que todos los hombres que se le acercan sigan pensando que está casada.

"Alguien necesita actualizar mi página de Wikipedia, porque no le hace ningún bien a mi vida sentimental", bromeó en el programa 'Loose Women'.En un momento tan complicado como el que ha atravesado ella, la mejor terapia para la artista ha sido encerrarse con su música para desahogar sus emociones y su dolor, y poder comenzar así a pasar página.

"Nunca he parado de componer canciones, no puedo vivir sin escribir. El verano pasado atravesé una etapa muy dura a nivel emocional, y me dediqué a componer y cantar canciones para superarlo. Me enfrenté a una ruptura, de hecho", explicó Nelly, madre de una hija de 13 años con su antigua pareja sentimental Jasper Gahunia.

Hace cinco años la intérprete de 'I Am Like A Bird' se retiró de la vida pública en la cima de su popularidad al sentirse sobrepasada mientras intentaba conciliar sin éxito su trabajo y su vida personal, una decisión de la que no se arrepiente lo más mínimo.

"Me puse demasiado sobre los hombros. En el pico de mi carrera todo me resultaba muy emocionante... Pero al final era una madre trabajadora, que se iba de gira al mismo tiempo que trataba de mantener una relación sentimental. Recuerdo que solía llorar en el escenario. Salir de gira con mi pequeña era agotador, tenía que darle de mamar en el autobús", recuerda la cantante sobre aquella época que le llevó al borde de un ataque de nervios.