Niall Horan y Hailee Seinfeld se dejan ver de nuevo juntos: ¿hay algo más?

Si Niall Horan y Hailee Seinfeld querían acallar los rumores que desde hace meses apuntan a que ambos estarían disfrutando de la primera etapa de un ilusionante noviazgo, dejarse ver juntos en un concierto de los Backstreet Boys este sábado en Las Vegas no ha sido desde luego la mejor forma de conseguirlo.

Lo cierto es que muchos consideran que esa ha sido su sutil manera de 'oficializar' su relación sentimental, en vista de que los dos cantantes no trataron de esconderse en ningún momento mientras bailaban y se reían juntos en la zona VIP mientras varios fans trataban de acercárseles para conseguir un selfie.

Posteriormente, ambos concluyeron la velada en el XS Nightclub al ritmo de la música que pinchaba Diplo.Las primeras especulaciones en torno a la especial amistad que unía a la pareja comenzaron a circular a finales del año pasado, cuando él le dedicó una emotiva felicitación de cumpleaños a la también actriz: "una de las personas más encantadoras del planeta y que resulta ser también una de mis mejores amigas".

Poco después, los dos acudieron juntos a una representación de 'Hamilton' en el West End londinense y una semana después el excomponente de One Direction estuvo entre los invitados a la fiesta de cumpleaños del hermano mayor de Hailee.

Por su parte, la artista se ha mostrado muy evasiva a la hora de confirmar o desmentir su romance: "Me siento muy afortunada de contar con unos fans que se preocupan tanto por mí como para estar al corriente de lo que hago casi al segundo, pero creo que a veces a la gente le cuesta entender que hay ciertos límites en la vida de una persona. Aunque aprecio la oportunidad de poder compartir cosas con ellos, aquello con lo que me siento cómoda, y ellos están ahí para escucharme y apoyarme", aseguraba Hailee en declaraciones a Us Weekly cuando le preguntaban por Niall y el interés que había generado su cercanía entre sus respectivas bases de seguidores.