Niall Horan y Hailee Steinfeld, ¿un amor no correspondido?

Han pasado solo unos días desde que empezara a especularse con la posibilidad de que entre el cantante Niall Horan y la actriz Hailee Steinfeld, conocida por su participación en películas como 'Pitch Perfect 3', hubiera surgido una hermosa historia de amor forjada a lo largo de los últimos meses, rumores que la intérprete no dudó en desmentir con rotundidad la semana pasada al asegurar que el exvocalista de One Direction y ella solo eran "buenos amigos".

Y pese a que no hay pruebas que contradigan las declaraciones de la artista, fuentes del entorno del guapo irlandés aseguran ahora que, si su vínculo personal no ha llegado aún a un nivel superior, esto se debe fundamentalmente a las reticencias de Hailee a la hora de apostar por una "relación seria" y no tanto al deseo de Niall, cuyos sentimientos hacia ella no habrían hecho otra cosa que intensificarse con el paso del tiempo.

"Ella no tiene intención de embarcarse en una relación seria, mientras que Niall se siente cada día más atraído por ella. Pero ella está confusa, no sabe si lo más adecuado en estos momentos es meterse en algo tan complicado. Han sido amigos desde hace mucho tiempo, y se sienten muy cómodos el uno con el otro. Pero no hay nada más profundo entre ellos ahora mismo", ha explicado un informante a la revista People.

Aunque las primeras conjeturas sobre la naturaleza de su vínculo empezaron a tomar forma a finales del año pasado, el pasado fin de semana ambos se encargaron personalmente de afianzarlas al dejarse ver juntos en un concierto de los Backstreet Boys, un encuentro en el que aparentemente -según los testigos consultados por varias revistas- los dos artistas dejaron patente la complicidad y la buena química que les definiría en estos momentos.

Pocos meses antes, y con motivo del 21 cumpleaños de la joven actriz, el afamado cantautor, de 24, recurría a sus redes sociales para dedicarle una enternecedora y emotiva felicitación que por lo menos dejaba claro, al margen de los derroteros que pueda tomar el asunto en el futuro, hasta qué punto Hailee jugaba un importante papel en su vida.

"Feliz cumpleaños a la persona más adorable de este planeta y a una de mis mejores amigas, Hailee Steinfeld. No tengo ni idea de qué está pasado en esta foto, pero te quiero un montón, Hails", reza el cariñoso mensaje que le envió vía Instagram junto a una foto de la pareja en la que ambos parecen estar pasándoselo de lo lindo.