Niall Horan se convierte en el One Direction con más seguidores en Twitter

El cantante Niall Horan, para sorpresa de muchos, ha conseguido convertirse en el miembro de One Direction más seguido por los internautas en la red social Twitter. El irlandés ha superado al popular Harry Styles -quien hasta el momento es el que más éxito ha cosechado con su carrera en solitario- en la citada plataforma al atesorar 100.000 usuarios más en su perfil que el intérprete de 'Sign of The Times', hasta rozar los 31 millones.

En la popular herramienta de microblogging el resto de sus compañeros de banda, Louis Tomlinson y Liam Payne, se sitúan en torno a los 25 millones 'followers', mientras que el antiguo miembro de la boyband, Zayn Malik, se ha quedado algo rezagado en los 22 millones.

Sin embargo, la clasificación cambia radicalmente en el universo de Instagram, la red social más relevante y utilizada por el público joven, ya que ahí el novio de Gigi Hadid supera con creces a sus excompañeros al contar con 23 millones de seguidores. Le sigue Harry Styles con 21, Niall con 19, y Louis y Liam vuelven a quedarse los últimos con 'apenas' 13 millones.

Como han subrayado varios medios, por desgracia para Niall ser el componente de One Direction con más seguidores en Twitter tampoco sería una hazaña especialmente notable en estos tiempos, especialmente si se tiene en cuenta que Harry no cultiva demasiado esta red social y solo recurre a ella para compartir noticias relativas a su carrera musical.

Sin casi intentarlo, Harry Styles puede presumir de ser siempre 'el segundo' en lo que a la repercusión digital de su figura se refiere, lo cual refleja a la perfección lo sólido de su popularidad, que incluso se ha acrecentado desde el lanzamiento en mayo de su primer álbum en solitario.