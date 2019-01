Nicholas Hoult habla por primera vez sobre su hijo

La noticia de que Nicholas Hoult se había convertido en padre por primera vez que se hizo pública en abril de 2018 supuso toda una sorpresa, ya que desde su ruptura con Jennifer Lawrence -con quien mantiene aún una bonita amistad- el actor británico había conseguido mantener un perfil mucho menos mediático en sus relaciones sentimentales.

Fiel a esa discreción, su representante se negó a pronunciarse al respecto y no fue hasta finales de ese mismo año cuando el joven papá fue fotografiado junto a la madre de su retoño, la modelo Bryana Holly, lo que vino a confirmar la identidad de su pareja y el nacimiento del bebé a un mismo tiempo.

En su última entrevista se ha animado a hablar por primera vez de su debut en la paternidad poniendo mucho cuidado, eso sí, en no decir su nombre y en utilizar pronombres neutros para no ofrecer ninguna pista sobre el sexo de su primogénito o primogénita.

"Tener un bebé te da una nueva perspectiva, porque te das cuenta de que ese ser humano va a cambiar muchas cosas. Hace que comiences a valorar el tiempo de forma diferente, y esa es la razón por la que ahora hablo tan rápido en las entrevistas, porque quiero regresar lo antes posible a casa para estar con ellos", ha explicado en una revista al suplemento ES Magazine del diario británico Evening Standard.

Aunque es consciente de que no podrá mantener demasiado tiempo el secretismo en torno a su hijo -Ryan Reynolds y Blake Lively, por ejemplo, hicieron lo mismo tras convertirse en padres, pero eventualmente confirmaron el nombre de su primogénita James ante la expectación que estaba generando-, por el momento no tiene intención de cambiar de actitud."Alguien lo descubrirá antes o después y no pasa nada, pero por el momento se trata de una cosita muy preciada para mí y quiero mantenerlo así".