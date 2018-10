Amigos de Nick Cannon nunca pensaron que pudiera conquistar a Mariah Carey

Pasados cuatro años ya desde su separación y consiguiente divorcio, Nick Cannon y Mariah Carey siguen poniendo de manifiesto que son una expareja muy bien avenida y que la relación tan amistosa que mantienen les ha servido, entre otras cosas, para asegurar una infancia apacible y feliz para sus mellizos, los pequeños Moroccan y Monroe (7).

Tanto es así, que ahora el músico y presentador no ha dudado en presumir abiertamente de cómo consiguió conquistar el corazón de la diva -con la que se casó en 2008- tras una larga etapa de enamoramiento platónico, unos años en los que recibía burlas constantes por parte de sus amigos cuando expresaba su convicción de que, más tarde o más temprano, acabaría viviendo con ella.

"En un momento dado empecé a decirles: 'Os digo que voy a enamorar a Mariah Carey'. Y pasó de ser mi amor platónico del mundo del espectáculo a la persona perfecta para mí. Pero cuando decía: 'Está a punto de convertirse en mi novia', se mofaban de mí y me soltaban: 'Es imposible que vayas a conseguir a alguien como Mariah Carey'. Y yo les respondía: 'Ya lo veréis'", ha recordado.Este es solo un extracto de la reveladora entrevista que ha concedido el también rapero al programa de televisión 'Uncensored', al que también relata el primer encuentro cara a cara que se produjo entre su futura esposa y él, nada menos que en la ceremonia de los Teen Choice Awards del año 2005.

Sin embargo, la chispa final que acabó uniendo sus destinos saltó tres años más tarde cuando el artista -curiosamente- rechazó la propuesta que ella le había dirigido para que protagonizara el vídeo de su single 'Touch My Body'."El caso es que le habían llegado todas las cosas positivas que había estado diciendo de ella en las entrevistas y en los eventos, y de hecho me saludó entre bambalinas la primera vez que coincidimos en los Teen Choice Awards. Se paró delante de mí y me dijo que me había escuchado decir cosas muy bonitas sobre ella. Le respondí: 'Es que son verdad, déjame que te lo demuestre'. Me sonrió y, desde entonces, sabíamos cómo acabaría la historia", ha explicado en la misma conversación para, a continuación, apuntar que su posterior negativa profesional no hizo otra cosa que apuntalar esa atracción mutua.

"Luego me pidió que protagonizara el vídeo de 'Touch My Body' y le dije que no, que mucha gente pensaba que yo era ya demasiado cursi. Y Mariah Carey no es de esas mujeres que están acostumbradas a que les digan que no", ha añadido orgulloso.