Nick Cannon pasará las Navidades en el hospital

El presentador y rapero Nick Cannon se verá obligado a pasar parte del periodo festivo bajo el cuidado del equipo médico del hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles a causa de una serie de complicaciones derivadas del Lupus que padece, una enfermedad crónica y de carácter autoinmune.

Así lo ha anunciado él mismo publicando en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece conectado a un monitor junto al mensaje: "Para todos aquellos que han intentado ponerse en contacto conmigo estos días, aquí es donde he estado. Pasaré la Navidad en el hospital. Pero todo va bien, los doctores ya me han informado de que me recuperaré antes de Año Nuevo. #El Lupus es un asco #Guerrero".

El exmarido de Mariah Carey y padre de sus dos hijos ya fue hospitalizado el verano pasado a consecuencia de la misma enfermedad, que le diagnosticaron en 2012, y en aquel entonces ya prometió que comenzaría a cuidar mejor de su salud para que no se repitiera tan desagradable experiencia.

"No se preocupen, es solo un parón temporal para recargar energía... A veces puedo ser un poco cabezota. Tengo que dejar de forzar la máquina", aseguraba en ese momento. Este último bache en su salud contrasta con la declaraciones que el propio Nick realizaba a principios de este año afirmando que se sentía más en forma que nunca antes en toda su vida tras haber aprendido a cuidarse como era debido.

"Nunca había estado mejor porque ahora me he informado y me han enseñado qué debo poner y cuáles son los alimentos que debo meter en mi cuerpo, lo que puede causarme problemas y lo que no, medidas preventivas y todo ese tipo de cosas...", declaraba con optimismo.