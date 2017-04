¿Está abierto Nick Cannon a una reconciliación con Mariah Carey?

Ahora que el romance de Mariah Carey y el bailarín Bryan Tanaka parece haber llegado a su fin, el exmarido de la cantante, Nick Cannon, no ha tardado en dejarle claro una vez más que siempre podrá contar con su apoyo incondicional.

Tres años después de separarse, la expareja sigue manteniendo una buena relación por el bien de sus hijos, los mellizos Moroccan y Monroe (5), y gracias en parte también al cariño que él sigue sintiendo por la que todavía considera la mujer de su vida.

"Siempre será mi familia, y con eso me refiero a que siempre voy a quererla. Siempre será la chica de mis sueños. Aunque ya no estemos juntos, tenemos una relación más estrecha que nunca antes porque somos familia, es la madre de mis hijos. Hablamos todos los días. Pasamos mucho tiempo juntos en la escuela de los niños, las clases de karate y de gimnasia. Es un trabajo a tiempo completo. No me gustaría echar a perder lo que tenemos ahora intentando hacer otra cosa", reveló el también presentador de televisión al portal Entertainment Tonight.

A pesar de la cordialidad que sigue existiendo entre ellos, parece que Mariah no está dispuesta a compartir con su exmarido los altibajos de su vida amorosa ni a darle explicaciones sobre si el motivo de su repentina ruptura con Bryan fueron realmente los celos del bailarín hacia el padre de sus retoños.

"No sé nada al respecto. Tengo demasiados problemas con mis propias relaciones como para preocuparme de las de los demás. La mayoría de los hombres están celosos de mí. Lo digo en broma, pero es cierto que no sé nada sobre eso. Para mí, al fin y al cabo, ella es una madre fantástica y nos centramos en los niños. Eso no cambiará nunca sea quien sea quien esté en mi vida o en la suya. Tenemos hijos en común, así que siempre seremos una familia", aseguró Nick en la misma entrevista.

No es la primera vez que Nick Cannon se atreve a pronunciarse sobre la vida sentimental de su exmujer, aunque ahora ha querido suavizar las declaraciones que en su día hizo en el programa de radio de Howard Stern en las que aseguraba que el romance Mariah y Bryan era un montaje para ganar audiencia para 'Mariah's World', la serie de documentales que seguía las aventuras de la estrella de la música durante su gira 'The Sweet Sweet Fantasy Tour'.

"No lo sé porque no estoy en el programa. Yo siempre le digo: 'Vamos a hacer algo con los niños. No me importa lo que hagas en tu vida personal'. No sé, se me hizo extraño verlo desde fuera. Pensaba que el 'show' estaba muy producido. No dije que su relación fuera solo para el programa. Solo dije que en él prefabricaron muchas escenas porque, como productor, pensaba: 'Oh, han puesto esto aquí y allí. Tienen las cámaras allá'. Lo vi desde esa perspectiva profesional, pero desconozco cuál es su relación realmente", concluyó el músico californiano.