Nicki Minaj "adora" a Kylie Jenner pese a roces con Travis Scott

Han pasado poco más de diez días desde que saliera al mercado el tercer trabajo discográfico de la rapera Nicki Minaj, el exitoso 'Queen', pero además de haber generado una gran repercusión en la industria musical por lo pegadizo de sus sencillos o por las espectaculares puestas en escena con las que la artista lo ha estado promocionando en televisión, la primera semana del álbum ha estado principalmente marcada por los ataques que la intérprete ha venido dirigiendo a su compañero de profesión Travis Scott por arrebatarle con malas artes, siempre a su juicio, el primer puesto de la codiciada lista Billboard Hot 100.

Entre las razones que ha venido esgrimiendo la estrella para denunciar lo ilegítimo del número uno que ha cosechado 'Astroworld', el nuevo disco del rapero, destacan maniobras comerciales tales como la de ofrecer el álbum de forma gratuita o con importantes descuentos junto a las entradas de la que será su próxima gira mundial, pero ante todo la supuesta utilización de su afamada pareja, la estrella televisiva Kylie Jenner, y de la hija que tienen en común, la pequeña Stormi, para movilizar a las masas y disparar así las ventas.

Y teniendo en cuenta que la propia Nicki es consciente de que la opinión pública ha interpretado su monumental enfado como un ataque directo no solo a Travis, sino también a la propia Kylie, a quien la cantante atribuía un papel decisivo en las excelentes cifras registradas por 'Astroworld', resulta comprensible que la de Trinidad y Tobago haya echado mano del programa de radio que estrenó en la emisora Apple Beats 1 poco antes del lanzamiento de su disco para aclarar que sus desavenencias con el artista no han minado en ningún momento el profundo afecto que siente por Kylie.

"Para que quede claro, adoro a Kylie y eso nunca va a cambiar. Creo que le han colocado en una posición muy difícil, pero eso no significa que no la quiera y que mis fans no lo hagan. Hay que recordar que su hermana Kim fue la primera invitada de mi programa 'Queen', así que no vamos a empezar a crear tensiones innecesarias. Evidentemente ella tiene que apoyar a su hombre. Es una chica maravillosa y no ha hecho nada malo", ha sentenciado Nicki para poner fin al duelo ficticio que se ha creado en torno a las dos mujeres.