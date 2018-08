Las acusaciones más graves entre Nicki Minaj y Safaree Samuels en Twitter

Este martes la rapera Nicki Minaj decidió dejar de lado por unas horas las labores de promoción de su último disco, 'Queen', para enzarzarse en una discusión con su ex Safaree Samuels que ya se perfila como una de las mayores batallas verbales que ha presenciado la red social Twitter, con permiso de Kanye West.

Aunque el primero en tuitear acerca de sus desavenencias pasadas fue Samuels, la intérprete de 'Anaconda' habría sido la responsable de desenterrar el hacha de guerra en una reciente entrevista radiofónica en la que acusó al que fuera su novio durante catorce años de tratar de dañar su reputación como profesional insinuando que había sido él quien compuso algunas de sus letras más populares -algo que el intérprete ha admitido que no era cierto en los últimos tiempos- al mismo tiempo que insinuaba que la había hecho vivir un verdadero infierno mientras estuvieron juntos, marcado al parecer por las infidelidades.

El aludido no tardó en responder a través de la esfera virtual para desmentir que alguna vez hubiera utilizado las tarjetas de crédito de Nicki para pagar los servicios de prostitutas, como ella había afirmado, al mismo tiempo que le recordaba que el fracaso de su relación era una responsabilidad que compartían: "Ninguno de los dos confiaba en el otro. Yo hice mi**das, tú hiciste mi**das", le recordaba para sacar a relucir el romance paralelo que la estrella del rap habría mantenido en esa época con su siguiente novio, Meek Mill.La acusación más grave se produjo en otro tuit en el que Samuels reveló las supuestas agresiones físicas que sufrió a manos de su antigua chica y que muchos han conectado ahora con el tema 'Bed of Lies' de 2014 de la cantante, en el que rapeaba acerca de "cortar" a un novio aunque sin mencionar ningún nombre en concreto.

"¿Recuerdas la noche en que me apuñalaste y casi muero? La policía y la ambulancia tuvieron que sacarme en camilla y tuve que mentir y contarles que había intentado quitarme la vida para que tú no acabaras en la cárcel. Cuando algo así sucede más de una vez, ha llegado el momento de romper", ha afirmado él.En una nota más conciliadora, Samuels le aseguró que la actitud que estaba desplegando contra él no era propia de una diva de la música de su nivel y que, personalmente, no le guardaba ningún rencor: "Sabes qué, ni siquiera albergo ya ningún odio hacia ti porque ahora soy feliz por mí mismo".

El cambio de estrategia no sirvió, sin embargo, para aplacar a Nicki, que volvió a la carga reafirmándose en sus reproches iniciales y añadiendo algunas pullas nuevas, como que Samuels le había suplicado que le diera otra oportunidad tras su ruptura -"Te presentaste en mi casa llorando y suplicando que te llevara a Europa conmigo para acudir a los MTV Europe Music Award"- o que ella había costeado los injertos capilares que se había realizado el músico.

"Se te volvió a caer el pelo porque a Dios no le gustan las personas feas como tú. Me usaste, pero Él tenía otros planes", se ha burlado Nicki, que incluso ha arrastrado al rapero Tyga a la polémica revelando que ambos habían acudido al mismo médico pero que este último no había experimentado ningún problema con sus injertos, lo que en su opinión probaría que su ex estaba siendo víctima de un castigo divino.

Por su parte, Samuels ha desmentido que su compañero de profesión y él acudieran a la misma clínica, aunque no ha mencionado si Nicki desembolsó realmente los diez mil dólares que ella asegura que costó la intervención.Al menos Tyga ha sabido tomarse con humor esa inesperada alusión a su persona, etiquetando a Safaree Samuels en una publicación de su cuenta de Twitter con la información de contacto de su supuesto médico, acompañada del mensaje: "Dile que vas de mi parte".