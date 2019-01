Nicki Minaj revela que su actual novio se enamoró de ella antes de la fama y el dinero

Hasta ahora casi toda la información que se conoce acerca de la nueva relación sentimental de Nicki Minaj ha trascendido a través de las redes sociales y por decisión explícita de la rapera, que decidió compartir las primeras imágenes junto a su chico Kenneth 'Zoo' Pett el pasado diciembre.

Casi automáticamente comenzaron a surgir un sinfín de historias sobre el pasado delictivo de Kenneth, que aparece en el registro de agresores sexuales del estado de Nueva York y cumplió una condena de siete años por la muerte de un hombre en 2002.

Pese a las críticas que le llovieron en consecuencia a su asociación con un ex convicto, Nicki ha continuado defendiendo a su pareja -alegando, por ejemplo, que la denuncia de violación en su contra era injusta y falsa porque había sido interpuesta por la madre de la víctima como venganza- y respondiendo a los comentarios de su Instagram para intentar limpiar su reputación o agradecer el apoyo que ha recibido por parte de sus fans.

En sus últimas publicaciones en esa plataforma la estrella de la música ha revelado más detalles acerca de su historia de amor: algunos quizá demasiado íntimos, como el número de veces que mantienen relaciones sexuales cada noche -"Tres o cuatro de media. Seis es un poco demasiado, amiga mía", ha asegurado para corregir a una fan que especulaba con que la cifra debía ser aún más alta-, y otros más tiernos, como la forma en que se conocieron.

"A él ya le gustaba mi cuerpo antes de que tuviera este gran cul* típico del barrio. Antes de la fama y el dinero. Se peleó con mi novio porque no quería ser su chica. Siempre ha estado un poco loco. Pero bueno, el momento lo es todo...", ha confesado Nicki, confirmando la teoría que se había barajado desde un primer momento, que ambos crecieron en el mismo entorno en Nueva York.

En vista de que Kenneth no es muy dado a utilizar las redes sociales, según ha asegurado la propia Nicki, ella se ha encargado de desvelar en su nombre su lado más tierno y qué es lo que ha conseguido aportar a su vida para que su noviazgo se haya afianzado con tanta rapidez."Él es la versión masculina de mi mejor amiga TT [Tyesha Kollore].

Los dos son capaces de conseguir que me calme con solo una mirada, una abrazo o una palabra, es algo que les recuerdo todo el tiempo. Son mi tranquilidad. Porque me conocen desde que era una niña, así que supongo que son capaces de comprender de una forma distinta a todos los demás", ha añadido con sorna la artista, que no ha podido resistirse a recordar cómo solían detestarse TT y Kenneth cuando los tres eran más jóvenes.