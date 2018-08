Nicki Minaj solía rapear sobre sus clientes en sus tiempos como camarera

Puede que ahora haya editado un nuevo disco -'Queen', el tercero de su trayectoria- en el que se autoproclama la 'reina' de hip hop contemporáneo y es evidente que su meteórico ascenso al estrellato le ha reportado fama y beneficios a partes iguales, pero al igual que muchas otras artistas de la industria, la rapera Nicki Minaj se pasó varios años trabajando como camarera para poder pagarse las facturas al tiempo que cultivaba su vena artística con las experiencias que le brindaba su empleo en un restaurante.

"En el restaurante en el que trabajaba como camarera, iba a las mesas de los comensales para tomarles nota y antes de servirles el pan, ya había escrito varios versos en mi bloc de notas sobre lo que habían dicho, sobre lo que llevaban puesto o sobre cualquier cosa que se me ocurriera. Pero siempre tuve claro que algún día saldría de ese sitio y que me convertiría en una superestrella", ha revelado a la revista Vogue Arabia.

Habida cuenta del impactante duelo verbal que la rapera mantuvo esta misma semana con su exnovio Safaree Samuels, en el que la primera acusaba al segundo de haber utilizado sus tarjetas de crédito para pagar prostitutas y este aseguraba que la artista le había llegado a apuñalar en una ocasión -todo ello intensificado por el hecho de que el rifirrafe tuvo lugar en pleno Twitter-, resulta comprensible que Nicki haya aprovechado la entrevista para dejar bien claro que odia profundamente que se viertan mentiras sobre ella.

"Creo que todos aquellos que dicen que no les importa lo que se diga sobre ellos, o las mentiras que puedan difundir sobre ellos para hundirles, está siendo completamente sincero. Soy un ser humano y por supuesto que me molesta mucho que se me difame y que se digan cosas horribles sobre mí", ha aseverado en la misma conversación.