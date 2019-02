Nicki Minaj defiende su romance con Kenneth Pett

Tras unas primeras semanas en las que no paró de publicar fotografías y vídeos junto a su actual novio Kenneth 'Zoo' Pett, Nicki Minaj decidió adoptar una actitud algo más discreta en lo referente a su entonces nuevo romance debido muy probablemente al debate que se había abierto acerca del pasado delictivo de su chico, que aparece en el registro de agresores sexuales del estado de Nueva York y que además cumplió una condena de siete años por la muerte de un hombre en 2002.

Ahora que la situación se ha calmado considerablemente, la rapera ha aprovechado su programa de radio para explicar con sus propias palabras a todos sus seguidores y sin intermediarios de por medio por qué Kenneth se ha convertido en su mayor apoyo.

"Si he de ser completamente honesta, a nivel espiritual estoy mejor de lo que lo había estado en mucho tiempo. Creo que las personas que tienes en tu vida determinan cómo te sientes. Ahora soy feliz, con o sin un hombre a mi lado, pero da la casualidad que tengo a alguien que me conoce desde que tenía 14 años. Me conoce de verdad, y cuando estoy con él no tengo que fingir. Podemos pasar todo el día juntos sin aburrirnos", ha afirmado en la última entrega de 'Queen Radio' para la emisora Beats 1.

La artista no ha tenido reparo en hablar de sus intimidades en el dormitorio, de las que ya había presumido públicamente en el pasado asegurando que mantienen relaciones sexuales cuatro veces al día, pero en esta ocasión ha ido un paso más allá para asegurar que su vínculo trasciende el plano físico.

"Sé que he dicho que fo***mos cuatro veces al día, pero eso no es lo único que hacemos. Entre nosotros hay un nivel diferente de amistad y pasión, que no había experimentado nunca antes. Resulta muy enriquecedor y él siempre sabe lo que decir para hacerme sentir imparable", ha concluido.