Nicki Minaj ha sufrido en la vida adulta los malos tratos que presenció en su infancia

El documental para Apple Music que prepara Nicki Minaj acerca de su juventud y ascenso a la fama abordará los malos tratos que presenció durante su infancia y cómo, pese a sus esfuerzos, esa dinámica de violencia doméstica acabó por repetirse en su vida adulta."Recuerdo que de pequeña, cuando mi madre dejaba que mi padre se pusiera violento con ella, yo me interponía y me ponía delante de ella con los brazos extendidos.

Ella siempre cuenta esa historia", explica la famosa rapera en uno de los adelantos promocionales de 'Queen' que ha difundido a través de su cuenta de Instagram. "Y creo que por eso alguna gente me describiría como una zo**a o al menos como una persona brusca o lo que sea, porque a esa edad me prometí que nunca permitiría que un hombre abusara de mí, que me insultara o que me tratara de esa manera.

Y de pronto, esa era mi vida".En esos pocos segundos de entrevista con un realizador que no aparece en plano, Nicki -cuyas relaciones sentimentales más largas y conocidas son las que mantuvo con Safaree Samuels y Meek Mill- no menciona ningún nombre en concreto, pero sí reconoce que esa dinámica tóxica con una pareja estuvo a punto de acabar con su autoestima y su carrera.

"¿A quién iba a inspirar cuando no quedaba nada en mi interior que dar? Permití que un ser humano me hundiera hasta el extremo de que ya no recordaba siquiera quién era. Me daba miedo entrar en el estudio, no creía en mí misma", recuerda sobre aquella dura etapa que consiguió superar mudándose primero a Miami y más tarde a Nueva York, donde grabó algunos de sus temas más conocidos, como 'Coco Chanel'.

El hecho de que ella no haya hecho ninguna referencia a alguien en concreto no ha impedido que alguien se dé por aludido, en concreto su ex Meek Mill, que hace apenas unas semanas cruzó con las artistas unas graves acusaciones vía Twitter en las que él afirmaba que ella le había agredido con un cuchillo y la aludida respondía recordándole que había intentando adjudicarse falsamente la autoría de sus temas más exitosos.

Ahora Meek Mill parece haber respondido al relato de su exnovia a través de Instagram compartiendo la publicación de otra cuenta dedicada a ofrecer ayuda para superar relaciones tóxicas con "narcisistas sociópatas", que en este caso -y según la que parece ser su opinión- sería Nicki."Cuando se ven acorralados, responden asegurando que ellos son la verdadera víctima.

Sus historias suelen detallar tus problemas con la bebida, y la depresión, la autoestima, las dificultades financieras... ganándose así la empatía de su club de fans. Al mismo tiempo, tú quedarás aislado y confundido mientras esa agresiva campaña sigue delante. Y cuando decidas responder, ya habrán tendido su trampa", reza el mensaje que ha incorporado Meek a su perfil.