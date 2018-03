Nicolas Cage no se plantea retirarse del mundo de la interpretación

Qué duda cabe de que la figura del actor Nicolas Cage ha generado a lo largo de los últimos 20 años todo tipo de reacciones encontradas entre el público y la crítica, teniendo en cuenta que en su filmografía se encuentran títulos tan populares y aclamados como 'Con Air' o 'Leaving Las Vegas', así como una sucesión de demoledores fracasos en taquilla que han afectado gravemente a su caché y reputación en Hollywood.

Sin embargo, para alegría de muchos y enfado de otros tantos, el intérprete de 59 años ha dejado claro en su última entrevista que no tiene intención de poner fin a su carrera interpretativa antes de llegar a la edad de jubilación ni tampoco en los años posteriores a esta, independientemente de la acogida que puedan tener sus trabajos o de los problemas financieros que de ello puedan derivarse.

"Una frugalidad algo relativa es algo que me puedo permitir de cara al futuro, porque la verdad es que ante todo me gustaría ser longevo. De lo que estoy seguro es de que no quiero estar protagonizando anuncios de Pizza Hut cuando tenga 75 años. Quiero ser capaz de seguir haciendo películas, me da igual si con papeles protagonistas o secundarios, y tampoco me importa si se estrenan en cines o van directamente a la programación a la carta", ha revelado al diario The Times sobre su necesidad de continuar activo en una profesión que le apasiona.

"Solo quiero trabajar tanto como pueda, actuar y hacer películas, porque esa es mi vocación", ha sentenciado en relación con ese tema.

Por el momento, lo cierto es que el cuestionado artista está de suerte, ya que pronto llegará a los cines su más reciente película, 'Mom and Dad' -de la que no ha dudado en asegurar que siente "plenamente identificado" con la crisis existencial que vive su personaje ante lo efímero de la juventud-, y además porque sigue conservando la popularidad y el éxito de antaño en un mercado tan importante como el que representa China.

"Parece que allí se disfruta mucho de lo que hago y existe un interés genuino en mantenerme en este negocio todo lo posible. Me han invitado a visitar el país en muchas ocasiones y, de hecho, en solo unos meses iré a Pekín para asistir al festival de cine de la ciudad", ha contado en la misma entrevista.