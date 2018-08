Nicole Kidman y Keith Urban donan 100 mil dólares para ayudar granjeros

La oscarizada Nicole Kidman y el cantante Keith Urban no han tardado en hacer uso de su influencia y proyección para animar a la opinión pública a colaborar activamente con una campaña benéfica, llamada 'Fighting For Our Farmers Drought Relief', que se ha iniciado en Australia para ayudar a todos aquellos granjeros y trabajadores del campo ante los duros efectos que se desprenden de una de las sequías más largas y destructivas de la historia del país.

A través de un vídeo conjunto que se ha reproducido en medio de una gala solidaria emitida este lunes por televisión, el famoso matrimonio ha querido escenificar abiertamente su apoyo a tan generosa iniciativa y, de hecho, ambos han anunciado que el "granito de arena" que ellos se disponen a aportar consiste nada menos que en una donación de 100.000 dólares. "

Amamos Australia con todo nuestro corazón y nos duele ver que la crisis provocada por la sequía ha alcanzado un nivel tan alarmante en las comunidades rurales. Tenemos que aportar nuestro granito de arena y por eso donaremos 100.000 dólares a la campaña. También queremos pediros a todos que hagáis todo lo que está en vuestros manos para proporcionar asistencia", ha explicado la intérprete en su alocución.

Por su parte, el astro de la música country ha aprovechado su intervención para pedir disculpas por no haber podido acudir en persona a la cita y, en especial, para exhibir toda su solidaridad y comprensión con la difícil situación que viven miles de personas en el país donde se criaron tanto él como su esposa.

"Ojalá pudiéramos estar ahí con vosotros, pero actualmente estoy de gira. Para nosotros es muy importante formar parte de este proyecto y ayudar a los granjeros en todo lo posible", ha aseverado.