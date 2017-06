Nicole Kidman asegura que sus hijas son tan disciplinadas como ella

A lo largo de los últimos meses y en el marco de las numerosas entrevistas promocionales que ha venido concediendo, la actriz Nicole Kidman no ha dejado escapar ninguna de las oportunidades que ha tenido para presumir del sinfín de alegrías que le brindan sus cuatro hijos, las pequeñas Sunday (8) y Faith (6) -fruto de su sólido matrimonio con Keith Urban-, así como Isabella (24) y Connor (22), a los que adoptó junto a su entonces marido Tom Cruise.

Por eso no resulta sorprendente que la oscarizada intérprete, en medio de una profunda conversación sobre sus hábitos de trabajo, haya aprovechado la ocasión para demostrar que sus hijas menores han heredado de ella -amén de otras cosas- el enfoque perfeccionista y disciplinado con el que ella encara la preparación de sus papeles cinematográficos.

"Cada vez que tengo que aprenderme un personaje, trato de investigar y estudiar su psicología tanto como me sea posible, aunque al final parte de esa información que recopilo no me vaya a servir de nada para el rodaje. Pero bueno, al menos puedo contar con todos esos datos como referencia para futuros trabajos", reveló a la revista Allure antes de incorporar a sus dos pequeñas en sus reflexiones.

"Es como llegar a clase el día de un examen. Jamás se me hubiera ocurrido presentarme a uno de ellos sin haberlo preparado a conciencia. Siempre fui así durante mi niñez, y ahora que mis hijas están pasando por lo mismo veo que se comportan de la misma forma. Las veo y me digo a mí misma: 'Oh Dios mío, somos tan parecidas'", explicó en la misma entrevista.

Teniendo en cuenta la importancia capital que otorga a sus responsabilidades como madre, hasta el punto de que recientemente aseguró que su familia era la única fuente estable de satisfacciones que tenía en su vida, no es de extrañar que Nicole confiese ahora que estuvo a punto de jubilarse antes de tiempo para centrarse exclusivamente en el bienestar de su prole.

"En un momento dado, cuando pensaba que podía estar embarazada de Sunday, lo tuve muy claro y dije: 'Voy a dejar la interpretación, esto es demasiado para mí. Probablemente venga un bebé y con eso tengo suficiente'. Fue mi madre la que me convenció de que no lo hiciera. Me decía: 'Mantén los pies dentro del agua porque vas a sentir la necesidad de volver al trabajo cuando seas más mayor'. Además de ser cierto, es sano cultivar tu lado artístico si es una parte importante de tu identidad y encontrar formas de canalizar esa creatividad", explicó en la misma conversación sobre las diversas manifestaciones de la realización personal.