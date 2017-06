Nicole Kidman se sincera sobre su principal "razón para vivir"

La versatilidad interpretativa que ha desplegado Nicole Kidman a lo largo de una prolífica carrera artística de más de 30 años le ha convertido sin duda en una de las actrices más respetadas y admiradas del panorama internacional, pero lo cierto es que todo ese prestigio acumulado permanece en un segundo plano ante las satisfacciones aún mayores que le proporciona el plano más importante de su vida, el de la maternidad.

"Llevo tanto tiempo metida en esto [en relación con su labor de madre], que me ha otorgado paciencia, y en muchas ocasiones, se ha revelado como la única razón para vivir y levantarme por las mañanas. Desde lo más profundo de mi corazón, me ha dado la fuerza necesaria para guiarles y protegerles, y la determinación de que necesito verles adentrarse en la vida adulta. La maternidad me ha enseñado lo que es el amor incondicional, me ha hecho aprender el verdadero significado de lo que es dar la vida por otra persona", reflexiona en conversación con la revista Glamour.

La intérprete de 49 años ejerce con orgullo como madre de las pequeñas Sunday (9) y Faith (6), fruto de su unión con el cantante Keith Urban, sin olvidar que durante su fallido matrimonio con Tom Cruise adoptó a los jóvenes Connor (22) e Isabella (24), una familia numerosa que, sin embargo, no le ha impedido seguir cultivando su vocación profesional a pesar del sinfín de responsabilidades que inundan su día a día.

"Mi vida es todo lo normal que puede ser, sencilla y llena de amor. Tengo una relación estupenda con mi madre y mi hermana, y una familia muy unida. Es simplemente normal. Vamos juntos en el autobús de gira, viajamos, cenamos juntos casi todas las noches. Me casé con mi mejor amigo y tenemos la enorme suerte de criar a estas niñas, es un regalo que nunca daré por supuesto", confiesa en la misma entrevista.

Ha quedado patente en infinidad de ocasiones que Nicole ejerce un papel fundamental en la vida de sus dos hijas pequeñas, pero lo cierto es que a día de hoy poco se sabe sobre la relación que le une a Connor e Isabella.

Después de divorciarse de Tom Cruise en 2001, los niños comenzaron a distanciarse progresivamente de su progenitora, según los rumores que en su momento circularon al respecto, porque la Iglesia de la Cienciología a la que pertenecen Tom y los chicos había declarado persona 'non grata' a Nicole Kidman debido a las críticas que esta había dedicado a la pseudoreligión en algunas de sus entrevistas.

De hecho, en 2015 su hija se casó por el rito cienciológico con el consultor informático Max Parker en Londres sin la presencia de su madre, pese a que esta se encontraba también en la capital británica preparando su papel en la aclamada obra de teatro 'Photograph 51' que representó durante meses en el West End.