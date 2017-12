Nicole Scherzinger celebrará por primera vez la Navidad en Los Ángeles

A lo largo de los años, la carrera artística de Nicole Scherzinger le ha llevado a viajar por medio mundo, tanto para formar parte del jurado de concursos musical como 'The X Factor' o 'The Sing-Off' como debido a sus compromisos musicales, pero este año, por primera vez, la cantante será la encargada de organizar la comida de Navidad en su hogar de Los Ángeles, donde reside actualmente.

"Me acabo de mudar a mi nueva casa en Los Ángeles, y me he encargado de conseguir los vuelos para que toda mi familia esté conmigo", admitía muy emocionada la artista sobre sus planes para este domingo, muy diferentes a la navidad de 2013 que pasó en Londres -mientras protagonizaba la obra 'Cats' en el West End- tratando de encontrar un pavo de un tamaño decente en los supermercados ingleses. "Nunca antes había celebrado la Navidad en Los Ángeles. Siempre iba Hawái o Tennessee, donde viven mis hermanas", explicaba.

Siendo ella la anfitriona de la velada y la única razón por la que todos sus seres queridos se han trasladado hasta California, la cantante quiere asegurarse de que cada pequeño detalle sea perfecto para ofrecerles unas fiestas inolvidable, aunque lo cierto es que hay dos personas en concentro a las que espera impresionar con su nuevo hogar, sin duda para que se queden con ganas de volver a visitarla muy pronto.

"Mis sobrinas lo son todo para mí, así que me he encargado de que tengan una habitación con literas para ellas solas", añadía con cierto punto de orgullo.Aunque actualmente Nicole mantiene una ilusionante relación con el tenista Grigor Dimitrov, después del tormentoso romance que protagonizó con Lewis Hamilton durante varios años, lo cierto es que la mudanza a su nueva vivienda ha sido un proyecto que ha afrontado en solitario y que disfrutará de la misma forma, según se desprende de sus palabras.

"Vivo sola y soy una persona muy privada. La verdad es que casi nunca invito a gente a casa, así que va a ser muy agradable aprovechar esta época del año para abrirle las puertas a mi familia".