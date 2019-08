Nicole Scherzinger confirma su soltería en pleno programa de televisión

Aunque el fin de su relación sentimental con el tenista Grigor Dimitrov se daba ya por sentado desde que a principios de este año empezaran a circular los primeros rumores al respecto -cuatro años después del inicio de su noviazgo y dos desde que protagonizaran una breve ruptura-, hasta ahora la cantante Nicole Scherzinger no se había pronunciado con tanta claridad sobre su comentado regreso a la soltería.

Una de las últimas galas del programa cazatalentos 'Australia's Got Talent', donde la antaño líder de la banda femenina Pussycat Dolls ejerce de jueza, ha sido el escenario elegido por la intérprete para proclamar a los cuatro vientos que actualmente está libre y, además, más que dispuesta a encontrar cuanto antes un hombre al que entregar su corazón.

"Hey, hay mucho potencial ahí fuera", llegó a bromear la artista cuando una de sus compañeras del jurado le animaba a probar suerte con uno de los aspirantes a ganar el programa.

"Parece que te he encontrado un hombre australiano, Nicole", le espetaba Lucy Durak al ver que Nicole flirteaba ligeramente con el citado concursante."Venga, estoy soltera", se justificaba acto seguido la estrella del pop ante las risas del público y de todos los que la rodeaban.

Hay que recordar que la artista de 40 años mantuvo un mediático romance -no exento de altibajos y de alguna que otra separación temporal- con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton desde el año 2007 y hasta 2013, el año en que ambos decidieron seguir definitivamente caminos separados. Precisamente Nicole reflexionaba poco después, una vez confirmada su ruptura con el deportista, sobre la importancia de poner punto y final a una historia de amor caduca y, sobre todo, acerca de la "valentía" que se requiere para hacerlo.

"Creo que mi mayor debilidad es que siempre me dejo llevar por el amor... Lo más valiente que he hecho en la vida ha sido dejar marchar a alguien del que sabes que no es bueno para ti o que no encaja en tu vida. Es en ese momento cuando empiezas a quererte de verdad a ti misma", explicaba.